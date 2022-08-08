توزيع أثاث وملابس جديدة على 100 أسرة من الأكثر احتياجا في الدقهلية

نظم مكتب مشروعات الأورمان بمحافظة الدقهلية، اليوم الاثنين، معرضا لتوزيع الأثاث المنزلي والملابس الجديدة على 100 أسرة ضمن الأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا في الدقهلية، لتخفيف العبء عن كاهلهم، حيث تبين أن هذه الأسر تفتقر إلى وجود أثاث، وأن ظروف معيشة هذه الأسر تمنعها من تلبية احتياجاتها لأثاث مناسب‎.‎

المعرض استهدف قرى ميت غمر

وقال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، إن الأسر المستفيدة من معرض الأثاث والملابس، منتشرة في قري كفر الجوهري، والحاجبي، ودقادوس، كفر على، وبشالوش بمركز ميت غمر، وذلك لتخفيف العبء عن كاهل الأسر الأكثر احتياجًا وتوفير مستلزمات المنزل الرئيسية من أثاث وذلك بالمجان تمامًا.

انتشار فرق الأورمان على مستوى الدقهلية

وأضاف «شعبان»، في بيان صحفي، أن فرق عمل الأورمان المنتشرة على مستوى نجوع وكفور وعزب وقرى محافظة الدقهلية ترصد الاحتياجات الرئيسية الاكثر إلحاحًا وتأثيرًا على واقع معيشة الأسر الأكثر احتياجا في النطاقات الجغرافية الفقيرة، ووجد أن منازل هذه الأسر تفتقر إلى وجود أثاث وأن ظروف معيشة هذه الأسر تمنعها من تلبية احتياجاتها لأثاث مناسب.

وأشار إلى أن توزيع الأثاث من الأورمان يجرى وفق خطة مسحية تستهدف التواجد فى كل المحافظة وأنه حتى الآن تم توزيع العديد من الأثاث فى مراكز المحافظة، وأن المستفيد من هذا هي الأسر الأولى بالرعاية وفق معايير أهمها ان تكون هذه الأسر بلا عائل من أرامل وأيتام أو أن يكون عائل الأسرة مصاب بمرض يمنعه من تكسب قوت يومه وأسرته.