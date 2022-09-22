وكيل «صحة النواب»: الرئيس وضع خارطة طريق للعالم لمواجهة مخاطر تغير المناخ

قال الدكتور محمد الوحش، وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، إنّ كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمام الاجتماع المغلق لرؤساء الدول والحكومات، بشأن تغيُّر المُناخ، بمثابة خارطة طريق، ودستور عمل أمام المجتمع الدولي بجميع منظماته؛ لمواجهة المخاطر والتداعيات السلبية والخطيرة لظاهرة تغيُّر المُناخ، منوّهًا بأهمية القضايا التي جاءت في كلمة الرئيس السيسي، خصوصًا في ظل تأهُّب مصر، واستعداداتها المكثفة لاستضافة قمة المناخ العالمية في مدينة شرم الشيخ، خلال نوفمبر المقبل.

ونوّه «الوحش»، في بيان صدر عنه اليوم، بتأكيد الرئيس السيسي أنّ اجتماع رؤساء وحكومات العالم، جاء في ظل أحداثٍ جرت على مدار العام الماضي، تسببت في أزمات سياسية، وتحديات في الغذاء والطاقة وسلاسل الإمداد، طالت آثارها شتى أنحاء العالم، وأنّ هذه التحديات تُمثّل أعباءً إضافية على دولنا جميعًا، خصوصًا النامية منها إلا أنّ علينا دائمًا، أن نعتد بالتقارير العلمية الموضوعية، التي تؤكد بشكلٍ قاطعٍ، أنّ تغيُّر المُناخ، يظل التحدي الوجودي الأخطر، الذي يواجه كوكبنا، وأنّ تداعياته تزداد تفاقمًا يومًا بعد يوم، مع كل ارتفاع في درجات الحرارة، معلنًا اتفاقه التام مع هذا التوضيح الحاسم من الرئيس السيسي من خطورة ظاهرة تغير المناخ.

الرئيس تناول ما حدث في باكستان

وأكد «الوحش» أهمية تطرق الرئيس السيسي، لما شهدته باكستان مؤخرًا، من فيضانات خلّفت دمارًا غير مسبوقٍ، وفقدانًا في الأرواح، وما شهدته القارة الأوروبية والولايات المتحدة، من حرائق غابات غير مسبوقة، نتيجةً لارتفاع درجات الحرارة ما يُعد نذيرًا مؤلمًا، لما سيكون عليه مستقبل أبنائنا وأحفادنا، ما لم نتحرك سريعًا وبشكلٍ متسقٍ، لوضع تعهداتِ المُناخ موضع التنفيذ؛ لخفض الانبعاثات، وبناء القدرة على التكيف، وتعزيز تمويل المُناخ الموجّه إلى الدول النامية.

وأشار إلى أنّ الرئيس السيسي بتناوله مثل هذه الملفات يهدُف إلى ضرورة تحرُّك المجتمع الدولي؛ للحد من مخاطر ظاهرة تغيُّر المُناخ، حتى لا تستمر مثل هذه الكوارث المُناخية الخطيرة التي تهدد البشرية جمعاء.

رؤية مصر حول ملف تغيُّر المُناخ

ووجّه «الوحش» التحيةً إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، لطرحه الواضح والحاسم لرؤية مصر حول ملف تغيُّر المُناخ، وفي مقدمتها تأكيد الرئيس السيسي أنّنا كمجتمعٍ دولي، وبصرف النظر عن أي ظرفٍ عالمي، أو خلافٍ سياسي لن نتراجع عن التزامات ارتضيناها، وتعهدات قطعناها على أنفسنا ولا عن سياسات انتهجناها، حقّقت بالفعل مكتسبات مهمة، في مواجهة تغير المناخ، إضافة إلى تأكيد الرئيس السيسي أمام هذا الاجتماع أنّنا كقادة للعالم نُدرك أنّ حجم الجهد المبذول، لا يفي بالمطلوب تحقيقه، وأنّنا سنتّخذ كل الإجراءات اللازمة لتنفيذ تعهداتنا سواءً من خلال رفع طموح، وتحديث مساهماتنا المحددة وطنيًا، تحت اتفاق باريس أو من خلال دعم كل الجهود والمبادرات، الهادفة إلى تعزيز عمل المناخ بالشراكة مع كل الأطراف الحكومية وغير الحكومية، من المجتمع المدني والبنوك ومؤسسات التمويل الدولية والقطاع الخاص العالمي وهي أطراف، لا غنى عنها في هذه المواجهة.

وأشار إلى أهمية تأكيد الرئيس السيسي لرؤساء الدول والحكومات بأنّنا نعلم حجم العبء الملقى على عاتق الدول النامية والأقل نموًا وحجم ما يتعين عليها مواجهته؛ للوفاء بتعهداتها المناخية، مع الاستمرار في جهود التنمية، والقضاء على الفقر، في ظل أزمتي غذاء وطاقة غير مسبوقتين وإنّنا نتعهد، الدول المتقدمة منّا، بالإسراع من وتيرة تنفيذ التزاماتنا، تجاه هذه الدول، بتوفير تمويل المناخ لصالح خفض الانبعاثات والتكيف، وبناء القدرة على التحمل سواء بالوفاء بتعهد الـ100 مليار دولار، وتعهد مضاعفة التمويل الموجه إلى التكيف أو بالإسراع من التوافق على هدف التمويل الجديد، لما بعد 2025.

كان الرئيس السيسي وجّه حديثه لرؤساء الدول والحكومات في ختام كلمته قائلاً: «أثق في أنّكم تتفقون معي، حول هذه الرؤية، وأعلم أنّكم ستأتون إلى شرم الشيخ، محمّلين بتطلعات وتوقعات شعوبنا جميعًا ولا يساورني شك أنّنا كقادة للعالم، سنرتفع إلى قدر المسؤولية الملقاة على عاتقنا، لوضع هذه الرؤية موضع التنفيذ؛ لكي لا تنظر إلينا الأجيال القادمة لتقول كانت لديكم فرصة فأضعتموها، وها نحن اليوم ندفع ثمنًا باهظًا».