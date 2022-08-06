مشيداً بالدور المصري.. النائب محمد الوحش: جرائم إسرائيل ضد الفلسطينيين سببها صمت المجتمع الدولي

وصف الدكتور محمد الوحش وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب العدوان الإسرائيلي الغادر على قطاع غزة والذى نتج عنه إستشهاد عشر مواطنين فلسطينيين من ضمنهم طفلة وقيادى بارز فى الجهاد الإسلامى بأنه بمثابة جرائم حرب وابادة تقوم بها اسرائيل ضد الشعب الفلسطينى الأعزل متسائلاً : أين المجتمع الدولى لوقف مثل هذه الاعتداءات والجرائم المتكررة من اسرائيل فى حق الفلسطينيين ؟ وقال " الوحش " فى بيان له اصدره اليوم إن الحل قديم هو حل الدولتين وليعلم الجميع أن اليمين المتطرف والأكثر تطرفا يشهدان تنافسا بكل أسف من منهما أكثر قدرة على إيلام الشعب الفلسطينى والنتيجة الحتمية أن الاراضى الفلسطينية شهدت توسعاً كبيراً فى النشاط الاستيطانى والتهجير القسري وهدم المنشأت والمنازل الفلسطينية على مرأى ومسمع من العالم بجميع منظماته ودوله مشيراً الى أن هذه السياسات الاسرائيلية سوف تستمر طالما المجتمع الدوله مستمر فى صمته غير المفهوم وغير المبرر .

وأشاد الدكتور محمد الوحش بالدور التاريخى والمهم الذى تقوم به مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى تجاه القضية الفلسطينية والذى يتمثل فى ضرورة حصول الفلسطينيين على جميع حقوقهم المشروعة وفى مقدمتها اقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية مثمنا الدور المبير للقيادات الأمنية المصرية والتى فى جوالات مكوكية إلى تل أبيب ورام الله وغزة، وكذا دور رجال الدبلوماسية المصرية فمصر تتحرك فى كل اتجاه من أجل هذه القضية.

وناشد الدكتور محمد الوحش العالم كله حكومات وبرلمانات ومنظمات للقيام بمسئولياته التاريخية والضغط على إسرائيل بصفتها المحتل والمعتدى على المقدسات وذلك من أجل وقف مثل هذه الجرائم والاعتداءات الاسرائيلية المتكررة ضد الفلسطينيين والانخراط فى عملية سلام جديدة من أجل تحقيق سلام عادل مشيراً الى أن الاستهداف الاسرائيلي لغزة إنما الهدف منه قطع صوت فلسطين عن الوصول إلي العالم