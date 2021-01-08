محمد الوحش: تعيين النائبات مكسب للمرأة وفخورون به

قال النائب الدكتور محمد الوحش، أستاذ ورئيس قسم جراحة زراعة الكبد بجامعة الازهر، ورئيس جهاز مجلس أمناء القاهرة الجديدة، والمستشار الطبي لصندوق تحيا مصر، وأحد النواب المعينين، إن تعيين هذا العدد الكبير من النائبات السيدات في البرلمان الجديد 2021 أمر غير مسبوق في الحياة السياسية المصرية، وأمر لم يحدث من قبل، كما أن ترؤس النائبة المعينة فريدة الشوباشي للجلسة الافتتاحية لمجلس النواب هو مكسب جديد للمرأة المصرية في المجتمع: «مكاسب للمرأة المصرية وفخورين بيها، وهي نص المجتمع».

شعر بالمسؤولية الكبيرة بعد تعيين الرئيس

وأضاف «الوحش»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «مساء DMC» والذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان والمذاع على فضائية «DMC»، أنه مع إعلان صدور قرار تعيينه في مجلس النواب شعر بالمسؤولية الكبيرة التي ألقاها رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي عليه: «عندما يلقي عليك الرئيس شخصيا هذه المسؤولية يجب أن يكون لديك القدرة على حمل المسؤولية، والتصرفات والقرارات يجب أن توضع بمعايير مختلفة»، مؤكدًا انها مسؤولية كبيرة عليه وعلى الزملاء المعينين من قرار رئيس الجمهورية، قولت يا رب يعني وأكون عند حسن الظن في هذه الثقة.

وأوضح أن الموجة الأولى من فيروس كورونا انتهت في شهر بوليو الماضي، وشعر المواطنون بالأمان بعدها خلال شهر أغسطس، والموجة الثانية تعاني منها أنظمة التأمين الصحي المتطورة، مثل أمريكا وبريطانيا وفرنسا وأوروبا، وتلك الأنظمة الصحية حدث فيها خلل واضطرابات نتيجة اجتياح الفيروس، بينما نجحت المنظومة الصحية المصرية في مواجهة الفيروس في موجته الأولى والثانية برغم فارق الإمكانيات.

وأكد أنه سيسعى من خلال لجنة الصحة في البرلمان على الاجتماع مع وزيرة الصحة، الدكتورة هالة زايد، لبحث تشريع جديد يخص كيفية توزيع المصل وتلقيح المواطنين، حيث إن هناك عدد كبير من المواطنين لا يعلمون من الأولى به، وعندما تصل الدفعات الأولى من اللقاح ستظهر الكثير من علامات الاستفهام على وجوههم.

وأشار إلى أن الشعوب الذكية لابد أن تتعلم من المآسي والكوارث التي تمر بها، ووباء كورونا قلل عدد الموجودين في الجامعات والمدارس وخفض العمالة للنصف، وبدأ العالم الحديث عن التحول السريع للديجيتال والتحول لدولة رقمية تخدم المواطنين في المستقبل.