الحاصل على المركز الأول في «المبدع الصغير»: سعيد بتكريمي من وزيرة الثقافة

أعرب آدم محمود رمضان عبد العزيز، صاحب الـ12 عاما، من محافظة كفر الشيخ، والطالب بالصف السادس الابتدائي، عن بالغ سعادته بفوزه بجائزة المبدع الصغير في دورتها الثانية لعام 2022، في فرع القصة «الفئة العمرية الأولى»، وتكريمه من الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، والدكتور هشام عزمي، الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة.

مجالات متنوعة في مسابقة المبدع الصغير

وقال «عبد العزيز»، في تصريحات لـ«الوطن»، إن مسابقة المبدع الصغير شملت العديد من المجالات المتنوعة التي تهم الطفل، «المسابقة فيها مجالات كتير زي الرسم والعزف وكتابة القصة القصيرة والشعر، فلما شوفت المسابقة في معرض الكتاب بدأت أفكر اشترك في أي مجال، فقررت أدخل تحدي جديد وهو الكتابة زي ما كان عندي تحدي قبل كدة في القراءة، وكان من شروط المسابقة تأليف ثلاث قصص قصيرة، وأول قصة بعنوان طريقي للجمهورية وحلمي للعالمية، واللي اتكلمت فيها عن تجربتي مع القراءة وعن مسابقة المشروع الوطني للقراءة ورؤيتي للعاصمة الإدارية أثناء المسابقة».

وأضاف «عبد العزيز»، «أما القصة الثانية اللي كتبتها كانت بعنوان كريم لا يلعب، واتكلمت فيها عن ولد مكنش بيلعب معانا، ففي يوم من الأيام شوفت أمه بتحركه على كرسي متحرك فعرفت إنه من ذوي الهمم، فقولتله في اليوم التالي لما شوفته إيه رأيك أنا أحركك بالكرسي وأنت تقوم بتنطيط الكرة وإحراز الأهداف، بينما القصة الثالثة عن موقف حدث معي بالمدرسة، وهو تقطيع صورتي المعلقة في مدخل المدرسة بعد فوزي في مسابقة المشروع الوطني للقراءة، بس خليت نفسي أنا المتنمر، والقصص دي كانت من أرض الواقع من مواقف حقيقية حدثت معايا».

وعّبر «عبد العزيز» عن فرحته الشديدة بتكريمه من وزيرة الثقافة، مستكملاً: «فرحان جداً إني اتكرمت النهاردة في حفل كبير كان حاضره مسئولين كبار وقنوات تلفزيونية، وتم منحي درع وشهادة تقدير».

المشاركة في مسابقات متعددة

وأوضح «عبد العزيز»، أنه شارك في العديد من المسابقات وحصل على مراكز متقدمة، حيث حقق ثلاث سنوات على التوالي المركز الأول على مستوى محافظة كفر الشيخ في مسابقة تحدي القراءة العربي، وحقق المركز الأول على مستوى المحافظة في مسابقة المشروع الوطني للقراءة، والمركز الثاني على مستوى الجمهورية، كما حقق سنتين على التوالي المركز الأول على مستوى المحافظة في السباحة، لافتاً أنه مُسجل في الاتحاد المصري للغوص والإنقاذ، وفي الاتحاد المصري للسباحة.

أسرة «عبد العزيز» تدعمه وتشجعه

وأكد «عبد العزيز»، أن أسرته كانت تُشجعه دائماً على المشاركة في المسابقات المختلفة، «طبعاً ماما كانت بتشجعني جداً في كل المسابقات، وكنت باخذ أختي قدوة ليا، وناوي أكمل في الكتابة والقراءة والسباحة بجانب الوظيفة اللي لما أكبر هطلعها، ونفسي لما أكبر أبقى قبطان بحري أو قائد في الجيش عشان أخدم بلدي».

وكانت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، والدكتور هشام عزمي الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة، قد سلما، أمس الخميس، جائزة الدولة للمبدع الصغير للفائزين بالجائزة في دورتها الثانية لعام 2022.