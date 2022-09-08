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فعاليات مراكز الإبداع في وزارة الثقافة.. تبدأ من 10 حتى 16 سبتمبر الجاري

كتب:

إلهام زيدان
04:38 م | الخميس 08 سبتمبر 2022
صندوق التنمية الثقافة

صندوق التنمية الثقافة

أعلن قطاع التنمية الثقافية، تفاصيل الأجندة الأسبوعية، بمراكز الإبداع في القاهرة والإسكندرية، خلال الفترة من 10 حتى 16 سبتمبر 2022، والتي جاءت كالتالي:

السبت 10 سبتمبر:

- مركز إبداع القاهرة بساحة الأوبرا: عرض مسرحية «ما فيش ورق» للمخرج أحمد محيي من خريج مركز الإبداع طوال الشهر.

- قبة الغوري: فرقة التنورة التراثية السابعة والنصف مساء.

- قاعة سينما الهناجر: نادي السينما المستقلة بالتعاون مع المركز القومي للسينما 7 مساء

- مكتبة والد الزعيم الراحل جمال عبد الناصر بالإسكندرية: عرض للأراجوز وخيال الظل 6 مساء.

- مركز طلعت حرب الثقافي: أمسية ثقافية بالتعاون مع نادي القصة 5 مساء.

- مركز الحرية للإبداع بالإسكندرية: عرض للأراجوز وخيال الظل 12 صباحاً.

«الوثائق والتطور العمراني للمدينة» لعماد أبو غازي

الأحد 11 سبتمبر:

- بيت المعمار المصري: ضمن فعاليات وزارة الثقافة للاحتفاء بالقاهرة عاصمة الثقافة في دول العالم الإسلامي «الوثائق والتطور العمراني للمدينة» مع الدكتور عماد أبو غازي 6 مساء.

- بيت السحيمي: فرقة النيل للآلات الشعبية إخراج عبد الرحمن الشافعي 7 مساء.

- مركز الحرية للإبداع بالإسكندرية: ندوة ومناقشة كتاب «زمرد الولهان» سيناريو وحوار الدكتور فوزي خضرعن رواية «الحجرالعاشق» للأديب أحمد فضل شبلول 6.30 مساء.

- مركز الحرية للإبداع بالإسكندرية: عرض مسرحية «فانتازيا الهروب» تأليف عبد الرحمن كمال إخراج علي عثمان 8 مساء.

الاثنين 12 سبتمبر:

- مركز الحرية للإبداع بالإسكندرية: لقاء مع الشاعر عصام خليفة، الفائز بالمركز الثاني لمسابقة أمير الشعراء بالشارقة حول تجربته الشعرية 6,30 مساء.

- مركز الحرية للإبداع بالإسكندرية: حفل فرقة الحرية للفنون الشعبية 7 مساء.

الثلاثاء 13 سبتمبر:

- قصر الأمير طاز: عرض مسرحي ضمن فعاليات مهرجان أيام القاهرة الدولي للمونودراما 6 مساء.

- مركز الحرية للإبداع: سهرة شعرية غنائية بعنوان «شباب سكندري مبدع» تقديم الشاعر محمود عبد الرحمن بمصاحبة تخت موسيقى 6,30 مساء.

الأربعاء 14 سبتمبر:

- قبة الغوري: فرقة التنورة التراثية 7,30 مساء.

فعاليات مهرجان أيام القاهرة الدولي للمونودراما

- قاعة سينما الهناجر: فعاليات مهرجان أيام القاهرة الدولي للمونودراما 12 ظهرا.

- بيت السحيمي: حفل فني لفرقة الفن الصادق بقيادة الفنان إسماعيل صادق «سعر التذكرة 65 جنيها» 7 مساء.

- مركز الحرية للإبداع بالإسكندرية: ندوة ومناقشة رواية «قصة حب مصرية» للأديب سعيد سالم 6.30 مساء.

- مركز الحرية للإبداع بالإسكندرية: عرض مسرحية «ناس البحر» للأطفال إخراج شيماء إبراهيم «سعر التذكرة 30 جنيها» 7 مساء.

الخميس 15 سبتمبر:

- قصر الأمير طاز: عرض مسرحي ضمن فعاليات مهرجان أيام القاهرة الدولي للمونودراما 6 مساء.

- قاعة سينما الهناجر: عروض أفلام المدرسة العربية للسينما والتليفزيون 6 مساء.

- بيت الغناء العربي: بمناسبة ذكرى وفاة خالد الذكر سيد درويش حفل لفرقة تراث سيد درويش بقيادة محمد حسن سيد درويش «سعر التذكرة 65 جنيها» 7 مساء.

- مركز الحرية بالإسكندرية: حفل موسيقي عربية كورال نغم بقيادة أحمد رجب «سعر التذكرة 40 جنيها» 7 مساء.

الجمعة 16 سبتمبر:

- قاعة سينما الهناجر: صالون العمارة والسينما بالتعاون مع مشروع «القاهرة عنواني أرواح في المدينة» محمود التميمي بالتعاون مع بيت المعمار المصري 6 مساء.

- بيت السحيمي: عرض للأراجوز وخيال الظل 7 مساء.

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إلهام زيدان
بقلم إلهام زيدان

مسئول الملف الثقافي والأدبي.