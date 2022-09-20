وزارة الثقافة تضم مقتنيات سمير صبري إلى متحف السينما

بدأت وزارة الثقافة تنفيذ قرار الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، بضم مقتنيات الفنان الراحل سمير صبري إلى متحف السينما الذي تجهز الوزارة لتدشينه تحت إشراف الدكتور خالد عبد الجليل، مستشار وزيرة الثقافة لشؤون الإنتاج السينمائي والمشرف على نشاط السينما.

وصدر قرار من وزيرة الثقافة، بتشكيل لجنة مختصة برئاسة الدكتور محمود عبدالسميع أبو المعاطي، مستشار مقتنيات السينما، لتتولى حصر المقتنيات السينمائية الخاصة بالفنان الراحل سمير صبري للاستفادة منها.

وأضاف محمود عبدالسميع في تصريح لـ «الوطن»، أن اللجنة التي تم تشكيلها من قبل الدكتور خالد عبدالجليل، بدأت بحصر مقتنيات الفنان الراحل، والموجودة في مكتبه؛ تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية لضمها إلى المتحف بالهرم، الذي يجري العمل عليه منذ 2019.

مقتنيات سمير صبري

وأشار إلى أن أبرز مقتنيات سمير صبري التي جرى حصرها بالفعل؛ الجوائز والشهادات، وأوراق تتضمن معلومات عن شركته وعمله، وهنا يتوقف دور اللجنة، وهناك إجراءات قانونية لاحقة تتخذها وزارة الثقافة لاستكمال قرار ضم هذه المقتنيات إلى المتحف.

يذكر أن سمير صبري، فنان شامل؛ فهو ممثل ومطرب ومذيع مصري، ولد في الإسكندرية عام 1936، وتخرج في فيكتوريا كوليدج، وقدم برنامج ما يطلبه المستمعون باللغة اﻹنجليزية في الإذاعة، كما قدم عدة برامج في التليفزيون المصري تمتعت بشعبية كبيرة، منها هذا المساء وكان زمان والنادي الدولي.

أعمال سمير صبري

أما في السينما، قدم العديد من الأفلام من بينها جحيم تحت الماء، والجلسة سرية، وعلاقات مشبوهة، كما قام بتأسيس شركة إنتاج سينمائية، وكان آخر أعماله السينمائية فيلم طلعت حرب 2، إخراج مجدي أحمد علي، الذي حصل على جائزة الإخراج الكبرى من المهرجان الدولي للسينما الأفريقية خريبكة في المغرب.

وقدم مجموعة متنوعة من المسلسلات التليفزيونية منها ملكة في المنفى، وحضرة المتهم أبي، ونظرية الجوافة وغيرها، قبل أن يرحل عن عالمنا في 20 مايو 2022.