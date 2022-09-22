1.3 مليار جنيه لحل مشكلة الصرف الزراعي في سيوة.. المرحلة الثانية

أكد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، العمل حل مشكلة زيادة مياه الصرف الزراعي التي تؤرق واحة سيوة وتهدد الأراضي الزراعية والبيوت والمناطق السكنية بالغرق، مشيرا إلى تنفيذ المرحلة الأولى المشروع بنجاح من خلال وزارة الموارد المائية بالتعاون مع محافظة مطروح، ويجرى تنفيذ أعمال المرحلة الثانية بنسبة تنفيذ 20% حتى الآن، والمقرر الانتهاء منها في 30 ديسمبر 2023 بتكلفة 1.3 مليار جنيه، بهدف نقل مياه الصرف إلى منخفض منطقة الجنبي وإنشاء عدد من محطات الرفع.

وأوضح الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، في بيان خلال زيارته إلى سيوة يرافقة محافظ مطروخ، اليوم الخميس، إن هناك اهتماما ومتابعة من القيادة السياسية بواحة سيوة وجهود تطوير منظومة الري بها، مشيرا إلى أن زيارة واحة سيوة هى أول زيارة ميدانية له بعد تكليفة بمهام الوزارة، حيث تأتي الواحة ضمن الأولويات.

تطوير منظومة الري في سيوة

ولفت وزير الموارد المائية والري إلى الحرص على استمرار جهود تطوير منظومة الري في سيوة، وكذلك التوازن بين الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والزراعية والبيئية، والتشابك بين هذه الأبعاد داخل الواحة، مع إيجاد حلول مستدامة أقرب إلى الطبيعة بالتعاون بين وزارة الموارد المائية والري والهيئة الهندسية بالقوات المسلحة وجامعة القاهرة ومحافظة مطروح، وذلك من خلال دراسات وطريقة علمية وامكانية تطبيقها على أرض الواقع للسير في الاتجاه الصحيح.

زيادة الآبار في سيوة

وذكر وزير الموارد المائية والري، أنه تزامناً مع حل مشكلة الصرف يجرى دراسة مطلب زيادة الآبار، من خلال دراسة علمية لمستوى المناسيب والسحب والملوحة وغيرها وتقييمها، مع الاستماع لآراء ومقترحات الأهالي، والحرص على مشاركتهم، كما يتم حاليا الإسراع في شق الترع المفتوحة، وتوافر الاعتمادات المالية اللازمة لذلك.