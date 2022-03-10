تدعيم جسور برك الصرف في سيوة تجنبا لغرق المناطق السكنية والزراعية

يجري مركز ومدينة سيوة أعمال التدعيم لجسور برك مياه الصرف الزراعي في سيوة ورفع مستواها، للحفاظ على المناطق السكنية والمزارع في الواحة من تأثرها بالمياه ومنع تسربها لها، نتيجة ارتفاع مستوى مياه البرك الضخم، وبدأت الأجهزة التنفيذية بالتعاون مع الجهات المعنية في اتخاذ إجراءات لحماية سيوة من مياه البرك.

تكثيف أعمال تدعيم الجسور

وأعلن محمد بكر، رئيس مركز ومدينة سيوة، اليوم الخميس، في تصريحات لـ«الوطن»، عن تكثيف أعمال تدعيم الجسور لمحاصرة مياه الصرف الزراعي المتجمع في البرك، وتمهيد وتوسعة الطرق بسيوة، في ظل توجيهات من اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، بالمتابعة المستمرة للأعمال بنطاق مدن ومراكز محافظة مطروح، خاصة خلال فترة التقلبات الجوية غير المستقرة.

زيارة ميدانية لبرك مياه الصرف في سيوة

وتفقد رئيس مركز ومدينة سيوة والمهندس خالد الأباصيري مدير عام الإدارة المتكاملة للري والصرف في واحة سيوة، أعمال تعلية وتدعيم جسر بركة المراقي وتمهيد وتعلية الطرق المؤدية إلى المزارع بمنطقة بريزي المحيطة بالبركة، وذلك تحت إشراف الإدارة المتكاملة للري والصرف بسيوة والجهات المعنية بالمدينة، حفاظاً على الجناين والزراعات في سيوة من مزارع التمور والزيتون والفواكه والخضروات، وحماية المباني السكنية المحيطة للبرك من ارتفاع منسوب مياه بها، خاصة بعد زيادة سرعة الرياح والتقلبات الجوية التي تشهدها سيوة خلال الأيام الحالية، مشيدا بالجهود المبذولة من الجميع.

مشكلة الصرف الزراعي في سيوة

وبدأت الدولة في اتخاذ إجراءات لحل مشكلة واحة سيوة بتوجيهات من القيادة السياسية، ومنها مشكلة الصرف الزراعي وارتفاع منسوب المياه الجوفية بأراضي سيوة، مما يؤثر على المزارع والمناطق السكنية، وذلك بإنشاء جسور وتجميع المياه في برك ومحاولة إخراجها بعيدا عن وسط سيوة لمنع تأثيرها سلبيا على الأراضي، ويتم تنفيذ ذلك من خلال الوزارات والجهات المعنية في سيوة بالتعاون مع محافظة مطروح.