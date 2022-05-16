سيوة تتخلص من مياه الصرف الزراعي الزائدة.. تهدد أراضي الواحة

تابع محمد بكر رئيس مركز ومدينة سيوة، تنفيذ أعمال مشروع تطوير واحة سيوة والتخلص من مياه الصرف الزراعي بسيوة في إطار تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية لوضع الحل الجذري لمشكلة ارتفاع منسوب مياه الصرف الزراعي ومتابعة اللواء خالد شعيب محافظ مطروح للأعمال بنطاق الواحة، في ظل زيادة منسوب المياه الجوفية بباطن الأرض بسيوة مما يشكل خطورة على الأراضي الزراعية وأراضي المباني والبيوت.

التخلص من المياه الزائدة في سيوة

والتقى، اليوم الاثنين، رئيس مركز ومدينة سيوة مع المهندس أسامه الظاهر رئيس قطاع المياه الجوفية بوزارة الري بحضور أحمد علي باغي سكرتير المركز والمهندس خالد الأباصيري مدير عام الري وكريم إبراهيم ممثل الهيئة الهندسية وشيوخ قبائل سيوة وممثلي الإدارة المتكاملة للموارد المائية وأعضاء اللجنة الدائمة لإدارة مياه الري والصرف الزراعي، وجرى استعراض الأعمال الخاصة بحفر الآبار العميقة التي يتم تنفيذها خلال تلك الفترة، ومناقشة طرق التخلص من مياه الصرف الزراعي بنطاق مركز ومدينة سيوة، وأعمال إنشاء شبكات توزيع المياه وخزانات خلط وغلق الآبار السطحية وتقوية وتعلية الجسوروآخر مستجدات القناة المفتوحة عبر مشروع نقل مياه الصرف الزراعي الزائدة خارج نطاق واحة سيوة حتى منخفض عين الجنبى.

أعمال النظافة وتمهيد شوارع سيوة

وتفقد رئيس مركز ومدينة سيوة، اليوم الاثنين، يرافقه محمود عبدالعزيز رئيس قريه أبو شروف والمكلف برئاسة لجنه متابعة أعمال منطقه لهبيرات ومتابعة أعمال النظافة وتمهيد وتوسعة الشوارع بمناطق متفرقة بالمدينة، وجرى استكمال أعمال تمهيد وتوسعة بعض الشوارع الرئيسيه بمنطقة لهبيرات، لافتا إلى أن أعمال تمهيد وتوسعة الشوارع تنفذ يومياً وعلى مدار الأسبوع حفاظاً على المظهر الجمالي للواحة.