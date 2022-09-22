ضوابط تنظيم مجموعات التقوية المدرسية للعام الدراسي الجديد.. 50% تخفيضات

وجهت المديريات التعليمية خطابا هاما للإدارات التعليمية، بشأن تنظيم مجموعات التقوية لجميع المراحل التعليمية في المدارس استعداداً للعام الدراسي الجديد 2022/2023، المقرر أن ينطلق رسمياً يوم السبت 1 أكتوبر، طبقا للخريطة الزمنية المعلنة المعتمدة من وزير التربية والتعليم.

مجموعات التقوية المدرسية اختيارية

وقالت المديريات التعليمية، إن تنظيم مجموعات التقوية المدرسية يكون اختياريًا بجميع المدارس الرسمية للطلاب بهدف تحسين المستوى العلمي لهم، ولا يُجبر الطالب على الاشتراك بهذه المجموعات سواء داخل المدرسة المقيد بها أو أى مدرسة أخرى يختارها الطالب.

وأضافت المديريات التعليمية، أن مجموعات التقوية المدرسية على مستوى الإدارة تكون للشهادتين الإعدادية والثانوية العامة وعلى مستوى المدرسة لصفوف النقل ومدارس التعليم الفني، يتم تحديد المقابل المادي لاشتراك الطالب عن الحصة الواحدة عن طريق مدير الإدارة التعليمية، ومجلس أمناء الإدارة بالشهادات المحلية والعامة، وعن طريق مدير المدرسة ومجلس أمناء المدرسة بالنسبة لصفوف النقل.

تخفيض نسبة 50% لأبناء المعلمين

وكشف الخطاب عن تخفيض 50 لأبناء المعلمين، وأبناء الشهداء، والطلاب الأيتام، و25% لباقي العاملين بالتربية والتعليم من الاشتراك المحدد لكل الصفوف الدراسية بعد تقديم المستندات الدالة على ذلك.

وطالبت المديريات التعليمية، مديري المراحل التعليمية والإدارات متابعة تنفيذ ذلك واتخاذ الإجراءات القانونية حيال عدم الالتزام بالتعليمات، وعلى إدارات التوجيه المالي والإداري متابعة الأعمال المالية الخاصة بمجموعات التقوية المدرسية.

وشددت المديريات التعليمية على أجهزة التوجيه الفني متابعة مجموعات التقوية المدرسية، كل فيما يخصه وتنفيذ ما ورد في الخطاب والالتزام بالقرارين الوزاريين رقم 53 بتاريخ 2016/2/6، ورقم 143 بتاريخ 2020/10/5.