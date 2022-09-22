«التعليم»: تكليف الموجهين بحصص إضافية لسد عجز المدرسين

أصدرت عدد من الإدارات التعليمية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، توجيهات لسد عجز المعلمين بالمدارس استعداداً للعام الدراسي الجديد 2022 - 2023، من خلال تكليف موجهي المواد الأساسية بتدريس عدد من الحصص بالمدارس، دعما لجهود الوزارة لضمان توفير أفضل خدمة للطلاب وعدم تعطيل المواد الدراسية.

ويهدف القرار الوزاري رقم 202 لإعادة توزيع أعضاء هيئة التدريس على المدارس، إلى التنسيق بين المدارس لسد العجز في الفصول.

وأقرت مديريات تعليمية، عددا من الضوابط والإجراءات لسد العجز في المدارس، جاءت كالتالي..

- حصر المدارس التي يوجد بها عجز في المعملين بجميع المراحل التعليمية.

- تحديد عدد الحصص التي يقدمها الموجه المتابع للمدرسة خلال الزيارة.

- عدم تنفيذ التكليفات الخاصة بتدريس الموجهين سيتعرض للمساءلة.

- تكليف كل موجه بـ4 حصص بالمدرسة التي بها عجز في مادته.

صرف مستحقات المعلمين عن الحصص الإضافية في موعدها

وفي السياق ذته، أكد مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم، توافر السيولة المالية لدى المديريات التعليمية في مختلف المحافظات، لصرف مستحقات المعلمين عن الحصص الإضافية خلال العام الدراسي الجديد.

وشدد المصدر، لـ«الوطن»، على أنه لن يكون هناك أية تأخيرات في صرف مستحقات المعلمين الذين يعملون بحصص إضافية بهدف سد عجز المعلمين في المدارس.

20 جنيها قيمة الحصة الإضافية

وأضاف: الحصة الزيادة ستكون بعشرين جنيها، بعدما كانت لا تصل إلى أربعة، لكن سيتم مساواة تكلفة الحصة الواحدة للمعلم الذي يحصل على حصص زيادة، بنفس قيمة الحصة التي يحصل عليها بالتطوع أو بالحصة.