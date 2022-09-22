ترميم وتطوير وتحديث وإنشاء.. خطة التعليم للاهتمام بالبنية التحتية والمنشآت

«اتاحة التعليم للجميع دون تمييز»، شعار رفعته وزارة التربية والتعليم خلال الأشهر الأخيرة، ضمن خطة تنفيذية استهدفت تعزيز البنية التحتية للمدارس، لضمان تمتع الطلاب بتعليم ابتدائي وإعدادي وثانوي مجـاني ومنصـف وجيـد، بما يحقق متعة التعلم، وتهيئة بيئة مدرسية مناسبة تتوافق مع خطة تطوير التعليم.

تتضمن خطة وزارة التربية والتعليم، بنـاء المرافق التعليميـة الـتي تراعـي الفـروق بـين الجنسـين، والإعاقـة، والأطفـال، ورفـع مستوى المرافق التعليمية القائمة وتهيئة بيئة تعليميـة فعالـة، وتوفير أماكن للتعلم وتجهيزها برنامج هيئة الأبنية التعليمية، توفير أماكن للتعلم وتجهيزها بمواصفات الاستدامة البيئية.

وفقاً للخطة التنفيذية لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني 2022/2023 المتاحة على موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني يجري تنفيذ الآتي:

إنشاء وتجهيز فصول تعليم أساسي

- في عام 2020/2021 تم إنشاء وتجهيز 6799 فصلًا بالتعليم الأساسي.

- عام 2021/ 2022 تم إنشاء وتجهيز 8093 فصل تعليم أساسي.

- في عام 2022/2023 إنشاء وتجهيز 5106 فصل تعليم أساسي.

إحلال وتجديد مدارس تعليم إساسي

- في عام 2020 - 2021 إحلال وتجديد 2882 فصلا بمدارس التعليم الأساسي.

- عام 2021 - 2022 إحلال وتجديد 3026 فصلا بمدارس التعليم الأساسي.

- في عام 2022 - 2023 إحلال وتجديد 2042 فصلا بمدارس التعليم الإساسي.

إنشاء وتجهيز وتجديد فصول ثانوي عام

- في عام 2020 - 2021 إنشاء وتجهيز 757 فصلا ثانوي عام، واحلال وتجديد 187 فصلا آخرين.

- 2021 - 2022 إنشاء وتجهيز فصول ثانوي عام 1,584 فصل، وإحلال وتجديد 306 فصل.

- في عام 2022 - 2023 إنشاء وتجهيز 632 فصلا ثانوي عام، وإحلال وتجديد 129 فصلا.

إنشاء وتجهيز وتجديد فصول تعليم فني

- في عام 2020 - 2021 إنشاء وتجهيز فصول ثانوي فني 180 فصلا، واحلال وتجديد 187 فصلا.

- هذا العام 2021 - 2022 إنشاء وتجهيز فصول ثانوي فني 557 فصلا، وإحلال وتجديد 545 فصلا.

- في عام 2022 - 2023 إنشاء وتجهيز فصول ثانوي فني 359 فصلا، وإحلال وتجديد 260 فصلا.

القرى الأكثر احتياجاً وحياة كريمة

- في عام 2020 - 2021 تم إنشاء 2676 فصلا.

- هذا العام 2021 - 2022 المستهدف إنشاء 2,605 فصلا.

- في عام 2022 - 2023 المستهدف إنشاء 4900 فصل.

تجهيزات المدارس

- في عام 2020/2021 تم تجهيز المدارس بـ 2325020 تخت.

- هذا العام 2021/2022 المستهدف تجهيز المدارس بـ 2325020 تخت.

- في عام 2022/2023 المستهدف تجهيز المدارس بـ 300000 تخت.

إنشاء مدارس جديدة

- في عام 2020 - 2021 تم إنشاء 20 مدرسة جديدة.

- هذا العام 2021 - 2022 المستهدف إنشاء 20 مدرسة جديدة.

- في عام 2022 - 2023 المستهدف إنشاء 20 مدرسة جديدة.

إنشاء وتجهيز فصول تربية خاصة

- في عام 2020 - 2021 تم إنشاء 53 فصلا تربية خاصة.

- هذا العام 2021 - 2022 المستهدف إنشاء 66 فصلا تربية خاصة.

- في عام 2022 - 2023 المستهدف إنشاء 89 فصلا تربية خاصة.

إنشاء مدارس تكنولوجيا تطبيقية

- في عام 2020 -2021 تم إنشاء 16 مدرسة.

- هذا العام 2021 - 2022 المستهدف إنشاء 10 مدارس.

- في عام 2022 - 2023 المستهدف إنشاء 10 مدارس.