مصرع شاب دهسا تحت عجلات قطار في أبو كبير بالشرقية

لقي شخص مصرعه أسفل عجلات قطار بنطاق مركز أبو كبير بمحافظة الشرقية، وتم التحفظ على الجثة في مشرحة مستشفى أبو كبير المركزي، وطلبت النيابة العامة تشريح الجثمان، تمهيدًا لإصدار تصريح الدفن.

مصرع شاب ثلاثيني تحت عجلات القطار

وتلقى اللواء محمد صلاح مدير أمن الشرقية، إخطارًا من مركز شرطة أبو كبير، يفيد بمصرع شاب ثلاثيني تحت عجلات القطار بنطاق مركز أبو كبير أثناء محاولته عبور شريط السكك الحديدية، انتقلت قوة أمنية إلى حيث مقر الواقعة، وكشفت عن هوية الشخص «فلسطيني ثلاثيني»، تم نقله إلى المشرحة.

الضحية كان يمر من مكان غير مخصص للمشاة

وأفاد شهود العيان أن الشاب الراحل، عبر من مكان غير مخصص للمشاة وتصادف مرور قطار فدهسه تحت عجلاته، وتوفى في الحال بجزيرة فاضل بالشرقية.