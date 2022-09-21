تفاصيل مصرع سيدة أثناء تبييض الأرز في الشرقية.. «الماكينة سحبتها من خمارها»

وسط أصوات البكاء وملامح الحزن التي سيطرت على أهالي مركز أولاد صقر التابع لمحافظة الشرقية، شُيع جثمان السيدة الأربعينية التي تدعى «منى»، بعد أن لقيت مصرعها خلال تأديتها المهام المنزلية وتبييض الأرز الشعير بإحدى الماكينات بقريتها.

في الساعات الأولى من صباح يوم الثلاثاء، استيقظت السيدة الأربعينية «منى» وبدأت في إنجاز واجباتها اليومية، ومن ثم استعدت للذهاب لإحدى الماكينات الخاصة بتبييض الأرز الشعير، بخطوات بطيئة متثاقلة ترجلت «منى» من منزلها وكأنها تعلم بأنها لن تعود مرة أخرى لهذا المنزل، الذي كان بمثابة مملكتها الخاصة.

مصرع السيدة الأربعينية

وسط الأرز وبالقرب من ماكينة التبييض، جلست السيدة صاحبة الـ38 عاما، وبسبب ارتدائها لغطاء الرأس الفضفاض «خمار» استطاعت الماكينة أن تلتقط طرفه وسحبه والسيدة اتجاهها، حركات عشوائية وهمهمات غير مفهومة حاولت الضحية أن تستنجد بأحد يغيثها، لكن القدر كان قد سطر حروفه الأخيرة في حياة «منى»، إذ تسقط بعدها جثة هامدة لا حراك لها.

تفاصيل الواقعة

تفاصيل الواقعة تعود حينما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارا يفيد ورود إشارة من مستشفى أولاد صقر، بوصول «منى. ع» التي تبلغ من العمر 38 عاما، مقيمة بدائرة مركز شرطة أولاد صقر، جثة هامدة وتم التحفظ عليها بمشرحة المستشفى، وبالانتقال والفحص تبين أن المجني عليها كانت ترتدي خمارا خلال تبييض الأرز فجذبها سير الماكينة وتوفيت في الحال، وأصدرت جهات التحقيق تصريح دفن جثمان المجني عليها، بعد أن تبين عدم وجود شبهة جنائية.

وتعليقا على ذلك، قال حسن أحمد، فني صيانة ماكينات، إنه سمع بمثل هذه الحوادث كثيرا، قائلا: «الماكينات دي ممكن تحصل فيها حوادث كتير حتى لو الشخص مامتش، عشان كدا كل مكان كنت أروحه للماكينات دي أو غيرها أو المواتير كنت بنهبه عليهم ميقربوش قوي من السير خلال التشغيل أو العمل به».

إرشادات السلامة في التعامل مع الماكينات

وأضاف «حسن» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن هناك عدة إرشادات لا بد من الأخذ بها في عين الاعتبار عند تشغيل الماكينات منها:-

1- التعامل بحذر عن توصيل الكهرباء للجهاز.

2- تجنب ارتداء الملابس الفضفاضة، وهذا الذي تسبب في وفاة السيدة لأن الخمار واسع عن باقي الملابس.

3- يوجد أجزاء متحركة داخل الماكينة لا بد من تغطيتها وعمل حاجز بينها.

4- الحذر بشدة في حالة الاقتراب من الأجزاء المتحركة.