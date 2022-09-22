محافظة الإسكندرية تستقبل سفينة سياحية على متنها 911 راكبا

استقبلت شيرين مصطفى مدير الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة، اليوم، السفينة السياحية «Azamara Onward» التى رست على رصيف محطة الركاب البحرية بميناء الإسكندرية، القادمة من إيطاليا وترفع علم مالطا، وعلى متنها 531 سائحا، و380 بحريا من طاقم الخدمة.

وشدد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، على التنسيق مع المختصين، لتسهيل دخول وخروج السائحين من وإلى الميناء بيسر وأمان.

جاهزية الأماكن الآثرية في الإسكندرية لاستقبال السياح

وأكد جاهزية الأماكن الآثرية والسياحية بالمحافظة، لاستقبال السائحين، وتوفير كل سبل الدعم لتنشيط حركة السياحة بالإسكندرية، وإظهار المدينة بالمظهر الذي يليق بها أمام زوارها كعروس للبحر الأبيض المتوسط.

استقبال تنشيط السياحة لزائري الإسكندرية

ورحبت مجموعة عمل الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة، بالسائحين ضيوف الإسكندرية، واستقبلتهم بأعلام مصر، مع تقديم الدليل السياحي لمعالم الإسكندرية السياحية، والهدايا التذكارية للسائحين وطاقم السفينة، وسط حالة من السعادة من جانب السائحين بحفاوة الاستقبال.

وبحسب بيان تنشيط السياحة، فإنه من المقرر توجه الوفود السياحية لزيارة المزارات السياحية بالاسكندرية، ثم العودة مرة أخرى لاستكمال مسار رحلة الباخرة.