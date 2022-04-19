عاجل.. اشتعال النيران في مركب سياحي بالغردقة «صور»

شهدت شواطئ مدينة الغردقة، اليوم، اشتعال النيران في مركب سياحى قرب سواحل الميناء السياحي، واشتعلت النيران في المركب بالكامل لسرعة الرياح، وامتدت ألسنة النيران والدخان إلى السماء.

نشوب حريق في مركب بوسط المياه

وتلقت غرفة عمليات البحر الأحمر، صباح اليوم الثلاثاء، إخطارا بنشوب حريق هائل في مركب سياحي وسط المياه بالغردقة، ما أدى إلى انتشار الأدخنة في سماء المنطقة، وتم إخطار الأجهزة الأمنية للسيطرة على الحريق.

وقال شاهد عيان، في تصريحات لـ «الوطن»، إن النيران اشتعلت بشكل مفاجئ في المركب بالكامل نتيجة لسرعة الرياح وارتفاع الأمواج، وتم إخطار الأجهزة الأمنية والجهات المختصة.

وأضاف المصدر، أن المركب على متنه عدد من الأشخاص، ولم يتبين حتى الآن وجود إصابات، وجار تحديد حجم الخسائر.

ضبط تاجر مخدرات قبل ترويج الهيروين والشابو بالغردقة

وفي سياق آخر، تحقق الأجهزة الأمنية مع تاجر مخدرات تم إلقاء القبض عليه وبحوزته كمية من مخدر الشابو والهيروين في كمين الغردقة الأمني الشمالي قبل دخوله مدينة الغردقة وتوزيعها على عملائه في نهار رمضان.

وتبين من التحقيقات، أنه مسجل خطر، وكان يعتزم ترويج المخدرات على عملائه بالغردقة مستخدما سيارته الخاصة قبل مدفع الإفطار في نهار رمضان.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، وقررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.