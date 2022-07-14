إنقاذ 17 شخصا في جنوح مركب سياحي بمرسى علم

تمكنت الجهات المختصة، صباح اليوم الخميس، من إنقاذ 17 شخصا مصريا إثر جنوح مركب سياحي قبالة شواطئ مرسى علم جنوب محافظة البحر الأحمر، كان في طريقه إلى رحلة سياحية، وتم إخلاء جميع ركاب المركب، وتحرير محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة وجار المتابعة.

جنوح مركب سياحي

تلقت غرفة عمليات محافظة البحر الأحمر، إخطارا يفيد بجنوح مركب سياحي قبالة سواحل مدينة مرسى علم جنوب المحافظة، وتحمل 17 شخصا مصريا، وعلى الفور تم إبلاغ الجهات المختصة والتي تمكنت من إخلاء الركاب عن طريق مركب آخر، وجرى نقلهم إلى أحد الموانئ بشواطئ مرسى علم.

إنقاذ 17 شخصا في جنوح مركب

ومن جانبه، أشار حسن الطيب، الرئيس البحري لجمعية الإنقاذ البحري والحفاظ على البيئة البحرية، أن اللنش يدعى «مادا لولو» يحمل على متنه 13 راكبا جميعهم مصريين، بالإضافة إلى 4 أفراد من طاقم اللنش.

وأكد «الطيب» في تصريحات لـ«الوطن»، اليوم الخميس، أن سبب جنوح اللنش هو عطل في الماتور، مشيراً أن جميع من على اللانش بخير ولم يصبهم أي مكروه، حيث تم إخطار أحد اللنشات القريبة من اللانش الجانح لإخلاء جميع من عليه دون خسائر بشرية وجار المتابعة.