أسعار مستلزمات الدراسة في سوهاج.. الشنطة بـ50 جنيها والكوتشي بـ60

يستعد أولياء الأمور بمحافظة سوهاج، لاستقبال العام الدراسي الجديد بشراء الشنط المدرسية والأحذية والأدوات الكتابية، وأدوات حفظ الطعام للأطفال وحفظ المياه، لتمتلىء الشوارع بمعارض «أهلا بالمدارس»، والمبادرات الشبابية لبيع المستلزمات المدرسية بأسعار مخفضة، إذ يعد سوق الشهيد أرخص أماكن بيع المستلزمات المدرسية في المحافظة.

50 جنيها سعر الشنطة المدرسية

وعن أسعار مستلزمات العام الدراسي الجديد، أوضح محمد علام، أحد تجار المستلزمات المدرسية بسوهاج في تصريحات لـ«للوطن»، أن أسعار الشنط المدرسية تبدأ من 50 جنيها وتصل إلى 100 وفقا للحجم وخامة الشنطة.

أوضح الشاب، أنه يحصل على هامش ربح لايتعدى خمسة جنيهات في الشنطة الواحدة، لعدم إثقال أولياء الأمور بالهموم خاصة أن منهم من يشتري أكثر من شنطة.

الحذاء من 60 إلى 150 جنيها

أما رومانى واصف، وهو بائع أحذية مدرسية ورياضية، أوضح في تصريحات لـ«الوطن»، أن هناك إقبالًا على شراء «الكوتشي» أكثر من الأحذية الكلاسيكية للمدارس قائلًا: «بيستحمل وبيتغسل زى ما بيتقال غسيل ومكواة.. وبيفرد ويلم مع رجل الطفل»، لذلك يقبل الجميع على شراء الكوتشي للأولاد والبنات، موضحَا أن سعر الحذاء الواحد يبدأ من 60 حتى 150 جنيها وفقا للنوع والمقاس.

شراء مستلزمات العام الدراسي الجديد

وأيدت ولاء محمد، إحدى أولياء الأمور أن الحذاء الرياضي أفضل للدراسة لأبنائها قائلة «الكوتشى يعيش ويستحمل جرى الأولاد»، وأنها نجحت في شراء مستلزماتها كاملة من نفس المكان.