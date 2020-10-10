غرف عزل ومسح حراري.. "القاهرة" تستعد لاستقبال العام الدراسى الجديد

أصدر اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، تعليماته لمدير مديرية التربية والتعليم بسرعة الانتهاء من الاستعدادات الخاصة ببدء العام الدراسي الجديد 2020/ 2021، مشددًا على ضرورة الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية بكل حسم للحد من انتشار فيروس كورونا للحفاظ على سلامة الطلاب.

تطهير المدارس وحجرة عزل للطلاب

من جانبه، أشار محمد عطية، مدير مديرية التربية والتعليم، إلى أنه سيتم تطهير المدارس وإغلاقها وتكرار ذلك بصفة دورية حتى بدء العام الدراسي مع توفير المطهرات وأدوات غسيل الأيدي بجميع دورات المياه، ووجود حجرة عزل للطلاب ملائمة من حيث التهوية والنظافة.

مراعاة التباعد داخل الفصول

وأضاف مدير المديرية أنه سيتم ترتيب الديسكات داخل الفصول بمسافات مناسبة، كما سيتم عمل مسح حراري للطلاب أثناء دخولهم المدرسة والالتزام بارتداء الكمامات، ومراعاة التباعد بين الطلاب داخل الفصول، وتقسيمهم إلى مجموعات كثيرة أثناء تنفيذ الأنشطة.

توعية المعلمين والعمال

وأضاف مدير المديرية أنه سيتم تنفيذ ورش عمل وندوات توعية للمعلمين والعمال مع اتخاذ الإجراءات السريعة عند ظهور إصابات بالمدرسة.

من ناحية أخرى، أعلنت محافظة القاهرة استعدادها لموسم سقوط الأمطار خلال فصل الشتاء والتعامل الفورى مع التغييرات المناخية التي قد تشهدها البلاد خلال الفترة المقبلة، من خلال خطة المحافظة التي أطلقها اللواء خالد عبدالعال محافظ الإقليم، والتي تشمل النقاط التالية:

- ربط غرفة عمليات المحافظة بخطوط تليفونية مفتوحة مع هيئة الأرصاد الجوية لمعرفة حالة الطقس على مدار اليوم.

- إخطار الأحياء بكل جديد على مدار الساعة للتحرك السريع عند الضرورة تجنبًا لوقوع أزمات.

- التأكيد على اللجان المشكّلة من هيئتي النظافة والصرف الصحي ورؤساء الأحياء بعملية التطهير الكاملة لبالوعات صرف مياه الأمطار وعددها 18104.

- اتخاذ الإجراءات اللازمة لإجراء التجارب الميدانية للتأكد من استعدادات تلك البالوعات لاستقبال الأمطار حال حدوثها.

- رفع كفاءة الشفاطات التابعة للأحياء.

- جاهزية محطات الصرف الصحي من حيث تشغيلها ورفع كفاءتها وصيانتها الدورية.

- التنسيق مع وزارة الموارد المائية والري نحو اتخاذ إجراءات تطهير مخرات السيول والمتابعة الدورية لرفع أي مخلفات أولاً بأول.

- التنسيق مع الأحياء الموجود بها مخرات السيول فى حلوان والمعصرة والتبين وطرة والمعادي و15 مايو، والتأكد من استعدادات تلك المخرات لاستقبال السيول.

- التنسيق مع مسئولي الإنارة المركزية ومسئولي الإنارة بالأحياء لمراجعة الأسلاك والكابلات المكشوفة.

- الانتشار السريع للمعدات وفرق الطوارئ والتواجد بشوارع العاصمة لمواجهة أي طارئ أو تجمع مياه في أي موقع.

- التعاون بين الأحياء وفروع شركتى الصرف الصحي ومياه القاهرة وهيئة النظافة والحماية المدنية لتنفيذ خطة المحافظة.

- توزيع الشفاطات العملاقة والنافوري والمواتير الحديثة بالمحاور الرئيسية ومنازل ومطالع الكبارى والأنفاق ومناطق تجمعات الأمطار طبقًا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية.

- التأكد من صيانة الشفاطات المتوافرة بالأحياء لتسهيل إزالة أى تجمعات مائية بما لا يؤثر على انتظام الحركة المرورية أو غلق الشوارع.

- التواصل مع غرفة العمليات المركزية بالديوان للاستجابة السريعة لأية بلاغات أو شكاوى خاصة بأماكن تجمع المياه.

- تكثيف حملات النظافة على مستوى الأحياء مع رفع القمامة والمخلفات بالقرب من بالوعات الأمطار وبالوعات الصرف الصحي.

- معاونة عمال النظافة لشركة الصرف الصحي لرفع تجمعات المياة البسيطة التي لا تحتاج للشفاطات.

- إعداد خطط الإغاثة والإيواء والإعاشة استعدادًا لحدوث أية أزمات محتملة والتنسيق مع مديريات الشباب والرياضة والتضامن الاجتماعي والتموين والإسعاف والصحة.

- دور هيئة النقل العام في تجهيز خطة طوارئ لتدعيم هيئة مترو الأنفاق بالأوتوبيسات اللازمة في حالة توقف وتعطل أحد خطوط المترو بسبب الأمطار الغزيرة.

- التنسيق مع المرور لإعداد خطوط سير بديلة ومتابعة الطرق والمحاور التى تتعرض للسيول.

- تحويل الطرق في حالة تعرضها للسيول وتوفير العلامات الإرشادية المعاونة.