جامعة كفر الشيخ تعلن انتهاء استعدادات العام الدراسى الجديد

أكد الدكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، انتهاء استعدادات الجامعة لاستقبال العام الدراسي الجديد من خلال إعداد الخطط الدراسية وتوزيع المقررات الدراسية، وخطة الانتدابات للكليات وتجهيز مستلزمات المعامل الدراسية من زجاجيات وكيماويات لإجراء الشراء الموحد.

وأوضح دسوقي، أنه تم تجهيز القاعات والمدرجات والمعامل كما تم تجهيز العيادات الخارجية بأحدث الأجهزة الطبية، تيسيرا علي الطلاب، مشدداً على تطبيق الإجراءات الاحترازية والتي تضمنت تطهير وتعقيم المدرجات والإجراءات الخاصة بممارسة الأنشطة وتطبيق إجراءات الدخول والخروج على دفعات.

كما شملت الإجراءات تحديد نسبة الطلاب بناء على حجم قاعات التدريس بالجامعة وبالنسبةللكليات العملية يكون ضمن مجموعات"ثابتة".

وأضافت الجامعة في بيان لها، أن الإجراءات تضمنت الإجراءات تحديد مسؤول بكل كلية من الإدارة الطبية يتولى التعامل مع حالات الطوارئ ومتابعتها ومراقبة تطبيق إجراءات الصحة والسلامة.

ووجّهالبيان إلى تقديم الجداول الدراسية على أن يبدأ اليوم الدراسي من الساعة الثامنة صباحا حتى الساعة السادسة مساءً لزيادة كفاءة المدرجات المركزية وتعظيم الاستفادة منها، موجهاً إلى تنفيذ الخطة الاستراتيجية للتعليم الهجين بالجامعة والالتزام بقرارات المجلس الأعلى للجامعات.

من جانبه أكد الدكتور محمد عبدالعال، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن الجامعة أنهت كافة الاستعدادات والتجهيزات في المدن الجامعية لاستقبال الطلاب الجدد وطلاب الجامعة من مختلف الفرق وجميع الكليات بالجامعة، موضحاً أنه تم تجهيز وصيانة الغرف السكنية من صيانة النجارة وتوصيل الكهرباء المياه مشيراً إلى أنه تم تزويدالمدينة الجامعية بعدة مطاعم لخدمة طلاب المدينة الجامعية.

وأشار نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ، إلى أنه فى إطار الاستعدادات والتجهيزات بالمدن الجامعية لاستقبال الطلاب للعام الجامعى الجديد تم تجهيز الاحتياجات المختلفة للمدن الجامعية من جميع الأدوات والمعدات اللازمة لتقديم أفضل الخدمات في مجال الإقامة والتغذية بالصورة التى تليق بالجامعة حيث تم طرح جميع الاحتياجات للشراء والتصنيع بالشروط والمواصفات الفنية وطرح مناقصة عامة لتوريد مقررات الوجبات الغذائية مع مراعاة التجديد والتنويع في الوجبات الغذائية.