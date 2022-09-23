القادة العرب يهنئون السعودية بيومها الوطني الـ92: «أهلنا وأخوتنا»

مع احتفالات السعودية الضخمة بالعيد الوطني اليوم الجمعة الـ23 سبتمبر، حرص حكام مختلف دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية على تقديم التهاني والتبريكات للدولة السعودية في يوم التأسيس الخاص بها.

سلطان عمان يهنئ السعودية

ونقلت وكالة الأنباء العمانية الرسمية (أونا) تهنئة سلطان عمان هيثم بن طارق قائلة: «حضْرةُ صَاحِب الجَلالة السُّلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- يبَعَث برقية تهنئة إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية؛ بمناسبة اليوم الوطني للمملكة».

حضْرةُ صَاحِب الجَلالة السُّلطان #هيثم_بن_طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- يبَعَث برقية تهنئة إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية #السعودية؛ بمناسبة اليوم الوطني للمملكة.#العُمانية pic.twitter.com/tQHS4O7WTK — وكالة الأنباء العمانية (@OmanNewsAgency) September 22, 2022

تهنئة حاكم دبي للقيادة السعودية وشعبها

فيما قال الشيخ محمد بن راشد، حاكم دبي، رئيس وزراء الإمارات عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: «في اليوم الوطني السعودي أهنئ المملكة.. وأهنئ الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده.. وأدعو الله أن يديم عليهم الخير.. للمملكة وشعبها مشاعر حب في قلوبنا.. هم أهلنا وأخوتنا.. ونفخر بتلاحمنا.. فخيرنا معا.. وعزّنا معا.. وحاضرنا ومستقبلنا معاً أبداً بإذن الله..».

تهنئة أمير الكويت

وبعث أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح وولي عهد الأمير مشعل الأحمد الجابر يبعث ببرقية تهنئة إلى خادم الحرمين الشريفين بذكرى اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية الشقيقة بحسب بيان صادر عن وكالة الأنباء الكويتية (كونا)

السيسي يهنئ المملكة

جاءت التهاني بعد ساعات قليلة من تهنئة الرئيس عبدالفتاح السيسي خادم الحرميين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية بمناسبة الذكرى الـ92 للاحتفال باليوم الوطني، مع إيفاد الاأمين برئاسة الجمهورية محمد يحيى إلى سفارة المملكة بمصر لتهنئته بهذا الحدث.

وتقيم المملكة السعودية احتفالات واسعة اليوم الجمعة تستمر لمدة 9 أيام بدأت من 18 سبتمبر الجاري على أن تنتهي في 26 من نفس الشهر تحت شعار هي لنا دار وهو نفس شعار العام الماضي.