موعد اليوم الوطني السعودي 2022.. إجازة 3 أيام لجميع العاملين بالمملكة

موعد اليوم الوطنى السعودى 2022، زاد البحث عنه خلال الساعات الماضية، لا سيما من جانب المواطنين السعوديين، الذين دائما ما يعبرون عن اعتزازهم بهذا اليوم، فضلا عن الاهتمام بمعرفة الإجازات الرسمية المرتبطة بتلك المناسبة البارزة، سواء من جانب العاملين بالقطاع الحكومى أو الخاص فى المملكة العربية السعودية.

موعد اليوم الوطني السعودي 2022

حددت السعودية، موعد اليوم الوطنى فى الثالث والعشرين من سبتمبر كل عام، إذ تحتفل بذكرى توحيد المملكة العربية السعودية الحديثة عام 1932، حيث ترفرف الأعلام السعودية على الطرق والمباني العامة والخاصة، في هذا اليوم من كل عام، وتقام العديد من الفعاليات في العاصمة الرياض وفى جميع أنحاء البلاد.

اليوم الوطنى السعودى إجازة رسمية

اعتبرت السلطات فى المملكة، اليوم الوطني السعودي إجازة رسمية وطنية منذ عام 2005، إذ تحرص القيادة السياسية السعودية على الاحتفال به سنويا، إذ حدد يوم 23 سبتمبر من كل عام، إجازة رسمية لجميع العاملين فى القطاع العام والخاص والمدارس والجامعات والقطاع المصرفى.

وذكرت وزارة الموارد البشرية السعودية، أنه فى حالة صادف موعد اليوم الوطنى السعودى، عطلة أسبوعية، يتم استبداله بيوم آخر.

موعد اليوم الوطنى السعودى 2022

يصادف موعد اليوم الوطنى السعودى 2022، يوم الجمعة، الذي يعد عطلة أسبوعية، إذ قررت وزارة الموارد البشرية السعودية، أن تكون الإجازة البديلة لليوم الوطنى هذا العام، يومى الأربعاء والخميس، فضلا عن الإجازة الأسبوعية، مشيرة إلى أن القرار ينطبق على جميع العاملين فى الدولة بالقطاع الحكومى والخاص والمدارس والجامعات.

وبشأن العاملين فى القطاع المصرفى السعودى، فقد حددت لهم وزارة التنمية والموارد البشرية، 3 أيام إجازة للاحتفال بالمناسبة الوطنية البارزة، تبدأ من الجمعة 23 سبتمبر المقبل، حتى الأحد 25 سبتمبر المقبل.