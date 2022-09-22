ختام دورة تدريبية في مجال البيئة بمعهد علوم البحار بالسويس

اختتمت الدورة التدريبية «التفتيش والسجلات البيئية» بفرع المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد- فرع خليجي السويس والعقبة، التي تضمنت ورش عمل تطبيقية ومحاكاة حول إجراءات التفتيش للمشاريع السياحية والصناعية.

وشهدت محاضرات اليوم الأخير للدورة، محاضرة للدكتور خالد المصيلحي أستاذ البيئة البحرية بمعهد علوم البحار، بإقامة ورشة عمل لنموذج سجل بيئي وكيفية تنفيذه، إذ تناولت الورشة، شرح لأنواع السجلات البيئية والأوراق اللازمة لإدارة البيئة للمنشأة.

«المصيلحي» شرح طرق التنفيذ للتفتيش على السجلات والمستندات داخل المنشأة، وكيفية استخراجها والجهات التنفيذية والإدارية التي تقوم بالتفتيش عليها، وطرق الوقاية والأمان والحفاظ على البيئة المحيطة من التلوث والمتابعة المستمرة من الجهات المتخصصة، والتحاليل للخروج بأفضل طريقة للحافظ على البيئة من التلوث.

التدريب على إجراء التفتيش

جرى تقسيم المتدربين إلى مجموعات عمل للمتدربين العملي على إجراءات التفتيش على المنشأة، وكذلك طريقة التفتيش والمقابلات التي تتم داخل المنشأة وأماكن التفتيش.

وجرى إقامة محاكاة لنموذج منشأة، يتم التفتيش عليها من الجهات المعنية وكيفية التوجه إليها والاستقبال والتفتيش داخل المنشأة، على المخازن والشؤاطى والمصانع، وطرق الأمان والمعالجة والاطلاع على المستندات الخاصة بالبيئة.

ورشة تتحدث عن السلبيات والإيجابيات

كما تناولت الورشة السلبيات والإيجابيات من حملات التفتيش من تقصير فى الملفات والسجلات البيئية على المنشأة.

جدير بالذكر، أن معهد علوم البحار والمصايد، ينظم مجموعة من الدورات التدريبية بفروع المعهد المختلفة، بالتعاون مع جهاز شئون البيئة والجمعية المصرية لتنمية مشروعات الشباب والبيئة.