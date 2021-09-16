التعليم العالي: بروتوكول تعاون بين معهد علوم البحار و«القومي للبحوث»

تلقى الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا من الدكتور عمرو زكريا حمودة، رئيس المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد، حول توقيع المعهد بروتوكول تعاون مع المركز القومي للبحوث.

وأشار التقرير إلى أن توقيع البروتوكول جاء في ضوء دعم التعاون مع الجهات والمعاهد البحثية، ودعم جهود الدولة المصرية لتطوير البحث العلمي ودوره في التنمية المستدامة في كافة المجالات، وتنفيذًا لسياسة الدولة في توظيف البحث العلمي لتنمية المجتمع مع وضع حلول للمشاكل التنموية بالدولة، ودمج سبل التعاون البحثي والعلمي والفني والإداري بين الكيانات المختلفة.

تمويل وتنفيذ مشروعات مشتركة وممولة من الجانبين

وأضاف التقرير أن بروتوكول التعاون يهدف للاستفادة من خبرات الطرفين في تمويل وتنفيذ مشروعات مشتركة ممولة متفق عليها من كلا الجانبين؛ لخدمة كافة المجالات البحثية في مجالات الأنشطة البحرية، وأنشطة النانو والبيوتكنولوجي، وذلك من خلال الاستفادة من السفن البحثية التابعة للمعهد القومي لعلوم البحار والمصايد في تنفيذ وإجراء المشروعات والأبحاث المشتركة بالمعامل المركزية التابعة للمركز القومي للبحوث، والتي تهدف للنهوض وتحقيق التنمية الاقتصادية للدولة، فضلاً عن تعظيم الاستفادة من خبرات الباحثين من كلا الجانبين في تعظيم دور البحث العلمي في تنمية المجتمع والخدمة الوطنية والتحديات الإنتاجية والاقتصادية بالدولة.

وقع بروتوكول التعاون عن المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد الدكتور عمرو زكريا حمودة، رئيس المعهد، وعن المركز القومي للبحوث الدكتور محمد هاشم، رئيس المركز.