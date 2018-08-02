أصدرت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، توجيهاتها، باتخاذ الإجراءات اللازمة لمكافحة تلوث زيتي بشاطئ معهد علوم البحار، والعمل على منع تكرار حدوثه بالمنطقة.

جاء ذلك، بعد أن تلقت غرفة العمليات المركزية بوزارة البيئة، بلاغا من الفرع الإقليمى لجهاز شؤون البيئة بالسويس، يفيد بوجود تلوث زيتي على شاطئ معهد علوم البحار.

وأُرسلت لجنة من الفرع الإقليمي لجهاز شؤون البيئة بالسويس، بالتنسيق مع معهد علوم البحار، للمعاينة واتخاذ الإجراءات اللازمة، حيث تبين أن التلوث عبارة عن طبقة من الزيت مختلطة بالرمال على الشاطئ تبلغ مساحتها حوالى "1 كم × 1 متر" ولا يوجد آثار للتلوث بالبحر، وقد أجرت اللجنه مسحا للمنطقة المجاورة لشاطئ المعهد، حيث أكدت عدم وجود أي تلوث.

وأبلغت اللجنة، مركز مكافحة التلوث الزيتي بالسويس، التابع للهيئة العامة للبترول، للتعامل مع التلوث، فيما تجري متابعة الموقف حتى الانتهاء من إزالة التلوث واتخاذ الاجراءات اللازمة ضد المتسبب، لمنع تكرار الحادث.