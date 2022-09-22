وزير الإعلام اللبناني يعرب عن سعادته بزيارة مدينة الإنتاج الإعلامي (صور)

أكد المهندس زياد المكاري، وزير الإعلام اللبنانى، أهمية العلاقات التاريخية التي تجمع بين مصر ولبنان وخصوصية العلاقة بين الشعبين الشقيقين، مشيرا إلى تميز هذه العلاقات فى العديد من المجالات، سواء الثقافية والإعلامية والسياسية.

جاء ذلك خلال زيارته لمدينة الإنتاج الإعلامى اليوم، بصحبة وفد إعلامي لبناني تستقبلهم خلالها عبد الفتاح الجبالي رئيس مجلس إدارة مدينة الإنتاج الإعلامى وعدد من قيادات المدينة، وذلك بعد انتهاء اجتماعات مجلس وزراء الإعلام العرب، التي استضافتها القاهرة على مدار الثلاثة أيام الماضية.

تعزيز التعاون بين الجانبين في المجالات الإعلامية

وأبدى المكاري سعادته بزيارة مدينة الإنتاج الإعلامي، وحفاوة الاستقبال الذي لاقاه، معربا عن أمله في تعزيز التعاون بين الجانبين في المجالات الإعلامية والثقافية، متمنيا أن تكون بيروت عاصمة الإعلام العربي في العام المقبل.

ومن جانبه، رحب عبد الفتاح الجبالى، بهذه الزيارة التي تأتي في إطار تعزيز أواصر الصداقة بين الأشقاء العرب، واطلع الضيف على إمكانيات مدينة الإنتاج الإعلامى العلمية والتكنولوجية، وأهم الأنشطة بها، وما تضمه من استديوهات مجهزة بأحدث وسائل التقنية، يبث منها أشهر القنوات الفضائية العربية والمصرية.

وأكد الجبالي خلال اللقاء أن المدينة تفتح ذراعيها لتقديم كافة إمكانياتها الإعلامية والتكنولوجية، للتعاون مع الأشقاء في لبنان بالعديد من المجالات المشتركة بين الجانبين.

تفاصيل جولة وزير الإعلام اللبناني داخل المدينة

واصطحب الجبالي الضيف والوفد المرافق في جولة بالمدينة شملت مركز التدريب والتطوير Up Skill، وما يضمه من قاعات تدريب ومعامل فنية، ومركز ترميم التراث السينمائي، الذي يقوم بالحفاظ على التراث الوثائقي السمعي والبصري، وحمايته من التلف والقدم، وكذلك قاموا بزيارة استديو الدولبي أتموس، والذي يجرى فيه تسجيل الصوت بأحدث التقنيات المطبقة فى العالم فى هذا المجال.

بعد ذلك توجه الوفد إلى مناطق التصوير المفتوحة، وشاهدوا تصوير عدد من الأعمال والتجهيزات الجارية حاليا، من ديكورات وتجهيز مواقع التصوير بالأحياء المختلفة استعدادا لشهر رمضان، إذ التقوا بالمخرج الكبير محمد فاضل خلال تصوير بعض من مشاهد مسلسل «الضاحك الباكي» الذي يجرى تصويره بحي عماد الدين، والذي يرصد قصة حياة الفنان الكبير نجيب الريحاني، في النصف الأول من القرن العشرين.

وزار الوزير والوفد المرافق مسلسل «دكة العبيد» بحي القلعة، ومسلسل الحشاشين الذي يجرى تجهيز الديكورات الخاصة به بالحي البدوي.

وفي نهاية الزيارة تصطحب الجبالي الوزير الضيف، والوفد المرافق لزيارة عدد من استديوهات القنوات بالمدينة، ومنها إستديوهات ON T.V، استقبلهم خلالها ألبيرت شفيق، الذي اصطحب الوفد في جولة باستديوهات القناة المختلفة، وغرفة الكنترول الخاصة بالقناة.