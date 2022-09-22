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أستاذ اقتصاد: الملكية الفكرية يمكن ترجمتها في سلعة أو عمل إبداعي

كتب:

محمد متولي
10:43 م | الخميس 22 سبتمبر 2022
الدكتور ياسر جاد الله

الدكتور ياسر جاد الله

قال الدكتور ياسر جاد الله، أستاذ الاقتصاد وعميد المعهد القومي للملكية الفكرية جامعة حلوان، إن الملكية الفكرية تمثل جميع الأفكار والإبداعات والاختراعات التي توصل إليها الإنسان، ويمكن ترجمتها في إصدار سلعة أو أي عمل إبداعي يفيد البشرية.

مجالات الملكية الصناعية

وأضاف «جاد الله» خلال استضافته ببرنامج «الحياة اليوم»، وتقدمه الإعلامية لبنى عسل، والمذاع على فضائية «الحياة»، أن مجال الملكية الصناعية به ما يخص براءات الاختراعات في مختلف المجالات «الهندسي والكيميائي والصيادلة والأطباء»، وكل من يعمل في المجال العلمي بلا استثناء.

العمل على تسجيل العلامات التجارية

وتابع: «تاني عنصر من عناصر التنمية الصناعية هي العلامات التجارية لكل الماركات الخاصة بالشركات المشهورة، لأن العلامة التجارية بتسجل، ومنها الشخص يعرف أن المنتج ده جودته عالية، نظرا لما حظيت عليه مثل تلك الماركات من إعجاب من قبل الجماهير».

أوضح أن التصميمات الصناعية تخص أي نموذج فمثلا خريجي الفنون التطبيقية مع وصولهم إلى تصميم يخص منتج معين كالسجاد يقوموا في أعقاب ذلك بتسجيل ما توصلوا إليه في المعهد القومي للملكية الفكرية حفاظا على المنتج من السرقة.

وتابع: «القيادة السياسية قررت إنشاء الجهاز الوطني للملكية الفكرية، ولابد أننا نوجه رسالة شكر وتقدير للرئيس السيسي، لأنه عنده أجندة مرتبة خاصة ببناء الجمهورية الجديدة، وكان من أهم الخطوات اللي عملها أنه وجه بإنشاء كوادر خاصة بالملكية الفكرية، وعملنا ده».

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