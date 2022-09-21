حماية «الملكية الفكرية» بقوة القانون.. الدولة تدرك أهمية اقتصاد المعرفة (ملف خاص)

وقَّع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح أمس، على الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية، بعدما شاركت 35 جهة حكومية فى إعدادها ضمن لجنة ترأستها هيئة مستشارى مجلس الوزراء، فى إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بإعداد الاستراتيجية.

وشارك في الاحتفالية الكبرى لإطلاق «الاستراتيجية»، بأحد فنادق القاهرة الجديدة، عدد من الوزراء، والمدير العام للمنظمة العالمية للملكية الفكرية، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وكبار المسئولين، ورؤساء الهيئات وأجهزة الدولة، والجهات المعنية، وعدد من السفراء وممثلى البعثات والمنظمات الدولية، ورؤساء الجامعات المصرية.

وقدم رئيس مجلس الوزراء، خلال كلمته، تحية إعزاز وتقدير إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، لرعايته احتفالية إطلاق استراتيجية الملكية الفكرية، مؤكداً حرص الرئيس على ترسيخ دعائم منظومة حماية الملكية الفكرية فى مصر.

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وأكد «مدبولى» أن إطلاق الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية خطوة أولى من نوعها، واهتمام بالغ من الدولة، إدراكاً بأهميته، والدور الذى يلعبه اقتصاد المعرفة، ودوره المهم فى دفع عجلة الاقتصاد المصرى، ودعم العملية التنموية الشاملة التى تقوم بها الدولة، وفق خطة مصر للتنمية المستدامة «رؤية مصر 2030»، ومواكبة للتطور العالمى فى مجالات حماية الملكية الفكرية.

وأوضح رئيس الوزراء أن الاستراتيجية تم العمل عليها، وفق توجيهات الرئيس السيسي، بتشكيل لجنة لصياغتها، شاركت فيها كل الجهات والمؤسسات المعنية بهذا الملف، مؤكداً أن الدولة المصرية لن تدخر جهداً فى تنفيذ المهام المطلوبة لتطبيق الاستراتيجية على أرض الواقع، ومنها اتخاذ سياسات قطاعية تتسق مع الاستراتيجية وخطط عمل ومشروعات مستهدفة لتنفيذها.

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وتوجه «مدبولى»، باسمه، بأسمى عبارات الشكر والتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسي، لاهتمامه بملف حماية الملكية الفكرية، وكذلك كل القائمين على إعداد الاستراتيجية، ومن شاركوا فى صياغتها وإعدادها.

وعلى هامش حفل إطلاق «الاستراتيجية»، تفقد رئيس الوزراء، «معرض مصر الأول لحقوق الملكية الفكرية»، يرافقه الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، ودارين تانج، المدير العام للمنظمة العالمية للملكية الفكرية، والدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، حيث زاروا عدداً من أجنحة المعرض الخاصة بعدد من الجامعات المصرية والمؤسسات البحثية والشركات.

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وتعرف «مدبولى» خلال الجولة، على عدد من المعروضات التى تضم تصميمات ونماذج ابتكارات فريدة فى عدة مجالات، فى مقدمتها الوقود الأخضر ومنتجات صديقة للبيئة، وتضمنت المعروضات نماذج مبتكرة من التقاوى ومنتجات الخضر والفاكهة، والمنسوجات، والإلكترونيات، كما شاهد نموذجاً لسيارة حديثة، معرباً عن سعادته بهذا المنتج الذى يمكن اعتباره نموذجاً جيداً للصناعة المصرية يجب تعميمه محلياً، لا سيما أن سعر السيارة اقتصادى يناسب مختلف شرائح المواطنين، وقال رئيس الوزراء إنه يمكن البدء فى التعاون مع الهيئة العربية للتصنيع لتصنيعها محلياً، والتوسع فى صناعتها لطرحها بالأسواق المصرية كبديل آمن يستخدم الطاقة النظيفة صديقة البيئة، مؤكداً ضرورة العمل على إنتاج قطع غيار السيارات الكهربائية محلياً، وهو ما يسهم فى خفض فاتورة استيراد مكوناتها من الخارج، وبالتالى يزيد من فرص التوسع فى صناعة هذه السيارات والعمل على تصديرها إلى الأسواق العالمية..

وتفقد «مدبولى» مجموعة أخرى من أجنحة المعرض، من بينها ما يخص مكونات صناعة الصلب، وقال إنه يجب أن تتوافر لدينا مصانع متخصصة فى إنتاج هذه المكونات وتقليل الاعتماد على استيرادها من الخارج خلال المرحلة المقبلة، كما تمت الإشارة إلى المسبك التجريبى بمركز بحوث وتطوير الفلزات، ودوره فى البحث والتطوير وتنفيذ المشروعات البحثية الصناعية ومشروعات نقل التكنولوجيا التى يتعاقد عليها الباحثون لمواكبة النظريات الحديثة فى علم تكنولوجيات سباكة المعادن، إضافة إلى تدريب مهندسى وفنيى السباكة بمصر والدول العربية والأفريقية، ولفت «مدبولى»، خلال الحديث عن المسبك التجريبى، إلى ضرورة أن يكون لدينا المزيد من هذه المسابك التى تخدم البحث العلمى فى مصر.

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وتوقف رئيس الوزراء عند جناح موسوعة «الأغذية المصرية الشعبية»، التى أصدرتها أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا المصرية، بالاشتراك مع المركز القومى للبحوث، والتى تعد أول موسوعة لتوثيق الغذاء المصرى، بهدف رصد تاريخ الأطعمة التراثية فى مصر، وتوثيق العناصر الغذائية بها، وطرق تحضيرها، إضافة إلى إبراز مخاطر اندثار هذه الثقافات الغذائية.

وعقب ذلك، زار «مدبولى» ومرافقوه جناح مشروع إنتاج الخيار الهجينى، وتستخدم تلك التكنولوجيا على نطاق واسع فى إنتاج بذور الهجن، حيث يستخدم فيها تكنولوجيا زراعات الأنسجة النباتية بالمعامل من أجل إنتاج نباتات متضاعفة، ثم تفقدوا عدداً من المنصات التعليمية، من بينها منصة One to one، الخاصة بتعليم اللغة الإنجليزية (أون لاين) وتقدم محتوى يلائم حقوق الملكية الفكرية فى مصر، بالإضافة إلى منصة school I لتعليم الأطفال أسس البرمجة من 6 - 18 سنة، ومنصة Eyouth، كما تفقد جناحاً يخص مجلة موجهة للأطفال تقدم محتوى عن الحضارة ومختلف العلوم المصرية، وتبرز دور العلماء المصريين، إضافة لتفقده جناح مركز البحوث الزراعية، الذى يعرض أحدث أصناف القمح والذرة التى لا تحتاج لمياه غزيرة، وتتخذ أشكالاً وألواناً طبيعية، وتوفر حتى 50% من استهلاك المياه، كما تفقد رئيس الوزراء جناحاً للمركبات الدوائية المخصصة لكبار السن، فضلاً عن أحد أجهزة التنفس الصناعى.

وأشاد «مدبولى» بجميع المعروضات فى أجنحة المعرض المختلفة، مؤكداً أن جميع هذه المعروضات تبين بلا شك قدرة الإنسان المصرى على الإبداع فى شتى المجالات، ومؤكداً أن الدولة تبذل جهودها من أجل دعم البحث العلمى فى هذه الفترة لمساندة المبدعين على الابتكار فى جميع المجالات.