إشادات دولية بـ«الملكية الفكرية»: مصر تضم علماء قادرين على تحويلها لـ«واقع»

إشادات دولية عدة أطلقتها جهات ومنظمات دولية حول إطلاق مصر الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية؛ حيث أكد دارين تانك، المدير العام للمنظمة العالمية للملكية الفكرية، إنَّ حقوق الملكية الفكرية يجب أن تكون رمزاً وأساساً للتقدم الاقتصادى والاجتماعي.

وأكد دارن تانغ، مدير عام المنظمة العالمية للملكية الفكرية، حرص المنظمة على دعم مصر فى مجال حقوق الملكية الفكرية، بما يسهم فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة للدولة (رؤية مصر 2030)، مؤكداً أن إطلاق مصر لاستراتيجية خاصة بالملكية الفكرية، أمر محمود ومُقدر للغاية من قبل المنظمة الدولية.

وأضاف «تانغ»، خلال كلمته فى حفل إطلاق «الاستراتيجية»، أن الاستراتيجية ستجمع كل الجهات والقطاعات المعنية على أرضية مشتركة تكفل اتخاذ إجراءات لدعم نظام قوى وداعم، مؤكداً فخره برؤية مصر لإطلاق تلك الاستراتيجية هى الأولى من نوعها.

المنظمة العالمية تقدر هذا الجهد

وشدد مدير عام المنظمة العالمية للملكية الفكرية، أن مصر تضم علماء وباحثين يستطيعون الابتكار، وأنهم قادرون على تحويل أفكارهم للواقع، وأن تلك الاستراتيجية ستدعم وتحفز ذلك.

وقال فريد بلحاج، نائب رئيس البنك الدولى لشئون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فى كلمة مسجلة عبر الفيديو عرضت خلال الاحتفالية، إن إطلاق مصر للاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية، سيسهم بشكل فعال فى تسريع عجلة التنمية، وتحقيق رؤية مصر 2030، فيما يشجع الابتكار والبحث العلمى.

وتقدم نائب رئيس البنك الدولى، بالتهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، لإطلاق «الاستراتيجية»، واصفاً إياها بـ«المهمة للغاية»، كما هنأ مصر بما تقوم به من إنجاز رائع بإطلاق مثل هذه الاستراتيجية التى تحمى الملكية الفكرية لما يتضمن الأفراد والمؤسسات وأيضاً تسريع عجلة التنمية.

وأشار «بلحاج» إلى أن هناك زيادة فى الاعتماد على التكنولوجيا فى كل مناحى الحياة، وأيضاً هناك سطو وعمليات اختراق على الإنترنت، وللأفكار، وللإبداع، ومن ثم فإن إصدار مصدر لاستراتيجية وطنية للملكية الفكرية أمر مهم للغاية، خصوصاً لما فى تبعات هذا الأمر من أبعاد اقتصادية، وعناصر ترتبط بالتنمية البشرية، والتطور الإبداعى والابتكار، مؤكداً أن إصدار مصر للاستراتيجية سيعمل على جذب استثمارات أجنبية، وتحقيق أعلى معدل ممكن من الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة الواصلة للبلاد، بما يدعم معدلات النمو الاقتصادى للدولة.

تمثل عنصرا حيويا من أجل حماية حقوق الأفراد

وأوضح نائب رئيس البنك الدولى أن الاستراتيجية ستضمن العديد من الفوائد والمنافع لكل الأطراف الفاعلة فى العملية الاقتصادية والإبداعية، مؤكداً أن حماية الحقوق الفكرية، وما يتضمن العلامات والسجلات التجارية وكذلك الأصول غير المرئية، تمثل عنصراً حيوياً من أجل حماية حقوق الأفراد، ومن أجل تفعيل آليات الإبداع والدفع بعجلة الاقتصاد إلى الأمام.

وأشار إلى أن الأمر يتطور كذلك ليشمل المعاملات التجارية مثل الحوافز الاقتصادية التى تلعب فى واقع الأمر دوراً مهماً فى مسألة التطور الاقتصادى، مؤكداً أن هناك أدواراً كبرى يمكن أن تلعبها أطراف عديدة، كما يجب تفعيل دور القوانين واللوائح وكذلك باقى المؤسسات ونشر فكرة الوعى بصفة عامة من أجل توسيع دائرة التنمية وهى ما يكون له عناصر متتابعة بعد ذلك على جوانب عديدة منها الجوانب القضائية فهناك الكثير من التحديات التى نواجهها.