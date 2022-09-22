تشكيل لجنة تواصل إعلامي مشتركة بين مصر والبحرين

التقى الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، الدكتور رمزان بن عبد الله النعيمي وزير شؤون الإعلام بمملكة البحرين، والوفد المرافق له، وذلك على هامش اجتماعات وزراء الإعلام العرب.

تشكيل لجنة تواصل إعلامي مشتركة

وجرى خلال اللقاء الاتفاق على توقيع بروتوكول تعاون قريبًا يتضمن تشكيل لجنة تواصل إعلامي مشتركة تهتم بالقضايا المشتركة بين البلدين، وتقوم بالعمل على علاج السلبيات التي تحدث بين وسائل الإعلام في البلدين، وكذلك التعاون في مجالات التدريب والسوشيال ميديا وتقديم المحتوى الإعلامي الجيد.

واستهل الكاتب الصحفي كرم جبر، اللقاء بالترحيب بالدكتور رمزان النعيمي والوفد المرافق له، مؤكدًا عمق العلاقات المصرية البحرينية، وأن مصر تعتز بعلاقتها القومية مع البحرين الشقيقة، التي تتميز بقوتها على جميع المستويات.

روابط كثيرة مشتركة بين مصر والبحرين

أوضح أن مصر والبحرين بينهما روابط كثيرة مشتركة، مشيرًا إلى أن هناك تنسيق كبير بين البلدين في كافة المجالات تحت مظلة متفاهمة من قائدي البلدين الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البحرين.

وقام رئيس المجلس الأعلى للإعلام، بإلقاء الضوء على مهام المجلس الأعلى للإعلام، والتنسيق الجاري بين المجلس وهيئتي الصحافة والإعلام ونقابتي الصحفيين والإعلاميين.

جاء ذلك بحضور الكاتب الصحفي صالح الصالحي وكيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والمستشار محمود فوزي أمين عام المجلس، والدكتورة فاطمة سيد أحمد عضو الهيئة الوطنية للصحافة والكاتب الصحفي جمال الكشكي رئيس تحرير الأهرام العربي، والدكتور محمد فايز فرحات مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية.

ومن جانبه أكد الدكتور رمزان النعيمي، تطلع بلاده لتطوير مستوى التعاون الإعلامي بين البلدين، وأعرب عن رغبته في فتح مجالات التعاون المشترك بين وسائل الإعلام في الدولتين.

وأشار إلى أن لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، مع وزراء الإعلام العرب كان مفتوحًا ومن القلب إلى القلب، مضيفًا أن رعايته للمؤتمر أضفت جو من الألفة والتعاون والانفتاح للعمل المشترك بين البلاد العربية.

علاقة راسخة بين مصر والبحرين

وأضاف أن العلاقة بين مصر ومملكة البحرين علاقة راسخة ومتطورة في ظل قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي والملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين.

وأعرب عن سعادته لانعقاد اجتماعات وزراء الإعلام العرب تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، ما أعطاها زخمًا كبيرًا ودعم التعاون بين مصر والمنظومة الإعلامية العربية ككل.