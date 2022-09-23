شكري: يجب مواجهة الإرهاب والفكر المتطرف بشكل حاسم وتجفيف منابع تمويله

شارك سامح شكري وزير الخارجية، أمس الخميس، في الاجتماع رفيع المستوى حول الساحل بنيويورك.

وقال السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمى، مدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، إن شكري رحب بتعيين اللجنة المستقلة رفيعة المستوى لتقييم جهود الأمن والحوكمة والتنمية في منطقة الساحل الأفريقي، مؤكداً أهمية بحث التحديات المركبة التي تواجهها المنطقة، سواء كانت الأخطار المتصلة بالجماعات الإرهابية والجريمة المنظمة، أو تداعيات تغير المناخ من جفاف وتصحر أو غيرها من التحديات.

وأكد شكري فى كلمته أمام الاجتماع، أهمية التركيز على ضرورة مواجهة الإرهاب والفكر المتطرف بشكل حاسم، فضلاً عن تجفيف منابع تمويله، والحيلولة دون توفير بعض الأطراف لملاذات أو ممرات آمنة تسمح بانتقاله من دولة لأخرى أو من إقليم لآخر.

شكري يستعرض جهود مصر للمساهمة في استقرار منطقة الساحل الإفريقي

واستعرض شكري، جهود مصر للمساهمة في استقرار المنطقة، والتي جاء على رأسها استضافة مصر لمركز تجمع الساحل والصحراء لمكافحة الإرهاب وساهمت في تمويله، لتعزيز التعاون بين الدول الأعضاء في التجمع في النواحي التدريبية والمعلوماتية، ودور الأزهر الشريف في تصويب الخطاب الديني والجهد الذي يضطلع به مبعوثوه والمردود الإيجابي للدارسين به.

وشدد وزير الخارجية، على أهمية تنسيق الجهود الدولية لمعاونة دول الإقليم على مواجهة تداعيات التغيرات المناخية، وأبرزها انتشار الجفاف واتساع ظاهرة التصحر، تخفيف المعاناة التي تزايدت بسبب ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة عالمياً وضاعفت من الضغوط المالية على حكومات دول المنطقة.

وأكد وزير الخارجية، على الحاجة الملحة لمساندة هذه الدول لتوفير الخدمات الأساسية لمواطنيها، مع تعزيز قدرات مؤسساتها الوطنية لدعم فرص التنمية المستدامة والاستقرار بين مجتمعاتها.