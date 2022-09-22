«شكري» يؤكد دعم مصر لـ«الأونروا»: تجسد حق الفلسطينيين في العودة

شارك سامح شكري، وزير الخارجية، اليوم الخميس، في الاجتماع الوزاري لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا»، المنعقد في نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية، على هامش أعمال الدورة 77 للجمعية العامة للأمم المتحدة، وذلك بمشاركة عدد من كبار المسؤولين والوزراء، وعلى رأسهم الأمين العام للأمم المتحدة، ووزير الخارجية الأردني، ووزيرة خارجية السويد، فضلاً عن المفوض العام للأونروا.

التزام المجتمع الدولي بحق اللاجئين الفلسطينيين في العودة

وصرح السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الوزير شكري حرص على الإعراب عن التقدير لعمل وكالة «الأونروا» ومسئوليها، لتوفير مختلف الخدمات للاجئين الفلسطينيين بالرغم من التحديات الأمنية والاقتصادية العديدة التي تشهدها الساحة الدولية، موضحاً أن الوكالة تجسد التزام المجتمع الدولي القانوني والسياسي بحق اللاجئين الفلسطينيين في العودة.

كما أكد وزير الخارجية على أهمية عقد هذا الاجتماع لما يبعثه من رسالة سياسية جماعية بدعم عمل الوكالة، على ضوء ما تواجهه من أزمة حادة لتوفير التمويل المطلوب لعملها، موضحاً أنه يتعين الانتباه أيضاً للتداعيات المحتملة لهذه الأزمة على عمل الوكالة وأوضاع اللاجئين الفلسطينيين في دول المنطقة، التي تشهد بالفعل العديد من التحديات والأزمات الأخرى.

معالجة جوهر القضية الفلسطينية عبر إحياء عملية السلام

واختتم المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية تصريحاته مشيراً إلى تأكيد وزير الخارجية موقف مصر الداعم لأي حل من شأنه الحفاظ على البرامج الحالية للوكالة وتطوير نشاطها، طالما يلتزم هذا الحل بولاية عمل الوكالة وبالوضعية القانونية للاجئين الفلسطينيين، موضحاً أن الحل الحقيقي لهذه المسألة يتمثل في معالجة جوهر القضية الفلسطينية عبر إعادة إطلاق عملية السلام وفقاً لحل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة