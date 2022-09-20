شكري: رئاسة فرنسا لمجلس الأمن تتزامن مع مناقشته قضايا محل اهتمام مصر

التقى سامح شكري، وزير الخارجية، بنظيرته الفرنسية، كاثرين كولونا، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في «نيويورك» الأمريكية، وقال السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم الخارجية، في بيان، إن الوزير المصري، أكد أن مصر تعول على المواقف الفرنسية البناءة لدعم جهود إحلال الاستقرار في العديد من مناطق الصراع في العالم.

وأشار شكري، إلى أن الرئاسة الفرنسية لمجلس «الأمن الدولي» تتزامن مع مناقشته العديد من القضايا محل اهتمام مصر، وعلى رأسها الوضع في ليبيا وسوريا والعراق والسودان.

شكري ونظيرته الفرنسية يستعرضان العلاقات الثنائية التي تجمع بين البلدين

واستعرض الوزيران، أوجه العلاقات الثنائية التي تجمع بين البلدين وما تشهده من تطورات ملموسة خلال السنوات الأخيرة، تُوجت بزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى العاصمة الفرنسية «باريس» في يوليو الماضي، كما تم الإعراب عن التطلع لمشاركة فرنسية رفيعة المستوى خلال مؤتمر الدول أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ «كوب 27» بشرم الشيخ في نوفمبر المقبل.

الوزيران يتبادلان الرؤى والتقديرات بشأن عدد من القضايا الدولية والإقليمية

وأضاف أبو زيد، أن اللقاء بين الوزيرين، شهد نقاشاً حول سبل دفع أطر التعاون الثنائي بين مصر وفرنسا في المجال الاقتصادي والاستثماري بما يحقق التوظيف الأمثل للإمكانات الكبيرة المتاحة بالبلدين.

كما تبادل الوزيران، الرؤى والتقديرات بشأن عدد من القضايا الدولية والإقليمية مثل أزمة ليبيا، وأوكرانيا وما يتصل بها من أزمتي الطاقة والغذاء