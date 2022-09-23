شكري: يجب وضع تصور لمواجهة تحديات أزمة الحرب الأوكرانية

شارك سامح شكري، وزير الخارجية، أمس الخميس، في اجتماع مجموعة الاتصال الوزارية العربية المعنية بالأزمة في أوكرانيا بحضور أحمد أبوالغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، ووزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، في إطار بذل مساعي الوساطة العربية لإيجاد حل دبلوماسي للأزمة في أوكرانيا.

شكري يتناول تأثير الأزمة على دول المنطقة

وقال السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم الخارجية، في تصريح، إن شكري تناول التحديات الناتجة عن الأزمة في أوكرانيا، والتي تمتد آثارها إلى دول المنطقة فيما يخص الأمن الغذائي وارتفاع أسعار الطاقة، وزيادة الأعباء الاقتصادية.

ضرورة وضع تصور لمواجهة التحديات

شدد سامح شكري، وزير الخارجية، ضرورة وضع تصور لمواجهة تلك التحديات، مؤكدا على كامل الاستعداد لقيام مجموعة الاتصال العربية بجهود للوساطة بين الجانبين الروسي والأوكراني، وأهمية تخطي الأزمة الحالية من خلال الحوار وإجراءات بناء الثقة والطرق الدبلوماسية.

وفي سياق متصل، رحب وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، بجهود مجموعة الاتصال العربية لمحاولة تسوية الأزمة.