انهيار الجنيه الإسترليني أمام الدولار بعد رفع الفائدة في انجلترا

تراجع الجنيه الاسترليني إلى ما دون 1.12 للمرة الأولى منذ 37 عاما، وذلك عقب إعلان البنك البريطاني المركزي رفع سعر الفائدة، وفق نبأ عاجل أوردته شبكة «سكاي نيوز»، قبل قليل.

رفع البنك المركزي البريطاني الفائدة بنسبة 5.%

واتخذ البنك المركزي البريطاني قرارا برفع سهر الفائدة بنسبة 5.%، وذلك عقب إعلان البنك الفيدرالي الأمريكي رفع سعر الفائدة 75 %، محاولاً السيطرة على التضخم وتجنب اتخاذ قرارات أكثر صرامة من ذلك.

ورفع البنك المركزي البريطاني زيادة تكاليف الاقتراض في وقت تشهد فيه انجلترا ارتفاعا في أسعار الغذاء والطاقة، والتي قد تؤدي إلى تفاقم أزمة تكلفة المعيشة التي تعتبر الأسوأ منذ ما يقرب من 30 عاما.