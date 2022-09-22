البنك المركزي يثبت أسعار الفائدة عند 11.25% للإيداع و12.25% للإقراض

أعلنت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، برئاسة القائم بأعمال «المحافظ» حسن عبد الله، اليوم الخميس، تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، عند 11.25% للإيداع و12.25% للإقراض.

300 نقطة أساس سابقة

وأبقى البنك المركزي المصري، على سعر الفائدة للإيداع والإقراض دون تغيير في اجتماعيه خلال يونيو وأغسطس الماضيين، وهو التثبيت الذي جاء بعد رفع السعر 300 نقطة أساس منذ بداية العام، على مرتين، إذ جاءت الأولى في اجتماع عقد في مارس الماضي وجرى خلاله زيادة السعر 100 نقطة أساس، والثانية في شهر مايو 2022، وشهدت زيادة 200 نقطة أساس.

وأبقى البنك المركزي المصري، على سعر الفائدة، خلال آخر اجتماع للجنة السياسة النقدية، أغسطس الماضي، إذ جرى تثبيت السعر عند 11.25% للإيداع، و12.25% للإقراض.

الاجتماع المقبل في نوفمبر

ويتبقى خلال العام الجاري، اجتماعين للجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، وتحديدًا في 3 نوفمبر المقبل، للمرة السابعة في العام الجاري، على أن يكون آخر اجتماعاتها في 2022 يوم 22 ديسمبر 2022.

أسعار الفائدة على الشهادات والودائع

وتعتزم البنوك العاملة في السوق المحلية، أن تعقد لجان الأصول والخصوم لديها اجتماعات، اعتباراً من الأحد المقبل، لمراجعة وإعلان أسعار الفائدة على الشهادات والودائع وحسابات التوفير بالجنيه المصري وبالعملات الرئيسية، مثل الدولار واليورو والجنيه الإسترليني، في ضوء نتائج اجتماع البنك المركزي المقرر اليوم الخميس.

وبحسب بيان صادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفعت معدلات التضخم السنوي، خلال شهر أغسطس الماضي، إذ بلغ التضخم لإجمالي محافظات الجمهورية 15.3%، مقارنة بـ6.4% للشهر المثيل من العام 2021.