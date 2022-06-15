البنك الفيدرالي الأمريكي يرفع سعر الفائدة 75 نقطة أساس.. زيادات قادمة

قرر البنك الفيدرالي الأمريكي، في نهاية اجتماعاته، اليوم، رفع سعر الفائدة 75 نقطة أساس، بأعلى وتيرة منذ عام 1994، ليتجاوز بذلك توقعات وسائل الإعلام الأمريكية بأن يرفع سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس فقط، وتوقع البنك الفيدرالي الأمريكي أن يكون قراره في اجتماعه القادم هو زيادة للفائدة بين 50 و75 نقطة أساس، حسبما ذكرت «سكاي نيوز عربية» في نبأ عاجل.

توقعات برفع البنك الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة مجددا

وكانت شبكة «سي إن إن» الأمريكية، قد توقعت أن يرفع البنك الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية (50 نطقة أساس) للمرة الثانية على التوالي، في نهاية اجتماعه اليوم، مشيرة إلى أنه من المحتمل جدا حصول زيادات أكبر في أسعار الفائدة مع ارتفاع أسعار المستهلك.

ورجحت الشبكة الإخبارية الأمريكية، رفع سعر الفائدة أكثر في الأشهر المقبلة، مُرجعة ذلك إلى أن جيروم باول وبقية أعضاء البنك الاحتياطي الفيدرالي لا يمكنهم إعلان الانتصار ضد التضخم المتفشي، في وقت قريب، خاصة أن أسعار المستهلك ارتفعت بنسبة 8.6% وذلك على أساس سنوي خلال مايو الماضي.

وقال تود لوينشتاين كبير استراتيجيي الأسهم في بنك الاتحاد: «يحتاج بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى إيجاد الحل، حتى لا يبدو بأنه ليس لديه قناعة بشأن هذا التضخم العنيد والمستمر. ويجب أن ينتج عن الاجتماعين التاليين ارتفاعين بمقدار نصف نقطة».

لكن «لوينشتاين» أقر بأن هناك نقاشًا متزايدًا حول ما إذا كان يتعين على بنك الاحتياطي الفيدرالي إبطاء وتيرة رفع أسعار الفائدة، أو حتى التوقف مؤقتًا لعقد اجتماع في وقت لاحق من هذا العام لتقييم تأثير المعدلات المرتفعة على الاقتصاد الأوسع في الولايات المتحدة الأمريكية.

مطالبات للبنك الفيدرالي الأمريكي برفع سعر الفائدة بمقدار أكبر

وكان أستاذ المالية في كلية وارتون لإدارة الأعمال بجامعة بنسلفانيا، جيرمي سيجل، قد طالب، اليوم الأربعاء، البنك الفيدرالي الأمريكي برفع معدل الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس خلال اجتماعه اليوم لكبح جماح التضخم.

وأوضح، في تصريح لشبكة «سي إن بي سي» الإخبارية، أن عدم إقدام الفيدرالي الأمريكي على تلك الخطوة سيُظهر للأسواق عدم قدرته على السيطرة على التضخم، متوقعًا أن يُصاب المستثمرون في أسواق الأسهم بخيبة أمل كبيرة في حال رفع الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس فقط، وذلك حسبما نقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط.

ويأتي هذا القرار من جانب البنك الفيدرالي الأمريكي برفع سعر الفائدة في وقت يشعر فيه جانب من الأمريكيين، خبراء ومواطنين، بالقلق من أن الزيادات الكبيرة في أسعار الفائدة من جانب الفيدرالي الأمريكي لن تساعد في خفض التضخم، خاصة أن جزءًا كبيرًا من الأسعار المرتفعة يرجع إلى ارتفاع تكاليف الطاقة.