تصادم أتوبيس سياحي وسيارة نقل بشرم الشيخ

شهد ميدان السلام بمدينة شرم الشيخ وقوع حادث تصادم مروع بين أتوبيس سياحي وسيارة نقل، اليوم الجمعة.

إخطار بتصادم أتوبيس وسيارة نقل

تلقى اللواء شريف رؤوف، مدير أمن جنوب سيناء، بلاغا من قسم شرطة شرم الشيخ، يفيد اصطدام أتوبيس يقل سائحين أجانب مع سيارة نقل أمام ميدان السلام، ما أسفر عن وقوع مصابين، وجرى الدفع بسيارات الإسعاف لنقل المصابين لمستشفى شرم الشيخ الدولي، وجار حصر أعدادهم والتعرف على هويتهم.

وأخطرت النيابة العامة للتحقيق، وإدارة المرور لرفع آثار الحادث وإعادة فتح الطريق.