إصابة 6 أشخاص في حادث تصادم على طريق دهب شرم الشيخ

أصيب 6 أشخاص بإصابات مختلفة، إثر وقوع حادث تصادم سيارة ميكروباص بالرصيف الإسمنتي على الطريق الدولي شرم الشيخ دهب.

تلقى اللواء شريف رؤوف مدير أمن جنوب سيناء، بلاغًا من قسم شرطة دهب يفيد وقوع حادث تصادم سيارة ميكروباص سياحي بالرصيف الموجود علي جانب الطريق، رقم السيارة «ط ق ب 2517»، بالتحديد على بعد 25 كيلو متر من كمين دهب شرم.

إصابة 6 أشخاص بينهم 4 سياح

وأسفر الحادث عن إصابة 6 أشخاص بينهم 4 سياح أجانب، وتبين أن الواقعة حدثت صباح اليوم علي طريق دهب شرم أثناء توجههم إلي مدينة دهب لقضاء رحلة سياحية بالمدينة.

أسماء المصابين

１- تاتيانا ليتفنوفا 46 سنة روسية، مصابة اشتباه كسر بالأنف مع نزيف بالأنف.

２- هايدر ريجمانوف، 56 سنة روسية، مصابة بكدمه بالظهر وسحجات وكدمات متفرقة بالجسم.

３- أولجا بيرسكوفا، 49 سنة روسية الجنسية، مصابة باشتباه ما بعد الارتجاج.

４- الكسندر شيفيتشينكو 37 سنة من روسيا مصاب بكدمات وسحجات مختلفة.

５- محمد على عطيه، 28 سنة من محافظة الغربية، اشتباه كسر بالقدم اليسرى والانف.

６- احمد محمد النحاس 28 سنة من محافظة كفر الشيخ، اشتباه كسر بالقدم اليسرى.

الدفع بثلاث سيارات إسعاف

جري الدفع بثلاث سيارات إسعاف لنقل المصابين، ونقلوا إلى مستشفى شرم الشيخ الدولي تحت إشراف الدكتور محمد عبد الجواد مدير هيئة إسعاف جنوب سيناء.

أخطرت النيابة العامة للتحقيق في الواقعة، ووجه اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء بضرورة توفير الرعاية الصحية للمصابين، مؤكدا أن الحالات مستقرة ولا توجد حالات خطيرة.