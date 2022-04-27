عاجل.. مصرع شخصين وإصابة 44 في حادث انقلاب أتوبيس على طريق شرم الشيخ

لقى شخصان مصرعهما وأصيب 45 آخرين في حادث انقلاب أتوبيس على الطريق الدولي شرم الشيخ النفق.

وتلقى اللواء شريف رؤوف مدير أمن جنوب سيناء، بلاغًا من قسم شرطة شرم الشيخ، يفيد بانقلاب أتوبيس سياحي على بعد 15 كيلو من شرم الشيخ تجاه الطور، وكان الأتوبيس في طريقه من مدينة شرم الشيخ إلى محافظة المنيا بصعيد مصر لقضاء إجازة العيد.

جرى الدفع بنحو 17 سيارة إسعاف، وتبين أن الحادث أسفر عن وفاة اثنين من الركاب وإصابة 44، وعلى الفور جرى نقل المصابين والجثتين إلى مستشفي شرم الشيخ الدولي.

أسماء المصابين والمتوفين بحادث أتوبيس شرم الشيخ

إبرام سامي تركي 30 سنة من محافظة المنيا «متوفي».

أيمن بقطر عبده بقطر 39 سنة من المنيا «متوفي».

إدوارد مكرم تقي 49 سنة اشتباه كسور بالقدمين، من المنيا.

محمد سعيد محمد حسانين 44 سنة اشتباه كسر بالفقرات العنقية، من المنيا.

مؤمن عبد الله علي 39 سنة اشتباه كسر بالضلوع والعمود الفقري، من المنيا.

سعيد سالم سعد 45 سنة اشتباه كسر بالعمود الفقري، من المنيا.

كمال أحمد محمود 42 سنة، اشتباه ما بعد الارتجاج، المنيا.

مصطفي مجاهد توفيق 37 سنة، اشتباه كسر بالكتف الأيسر، المنيا.

مؤمن فاروق عبد الرشيد 46 سنة، اشتباه كسر في العمود الفقري، المنيا.

ميلاد اسحاق توفيق 44 سنة، اشتباه خلع بالكتف الأيسر، المنيا.

بشري يوسف شاروبيم 49 سنة، اشتباه كسر بالعمود الفقري وسحجات، المنيا.

وليد سعيد عبد الغني 35 سنة، اشتباه كسر بالكتف الأيسر وسجحات، المنيا.

وجاري تحديد أسباب الحادث، والتعرف علي هوية المصابين، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق في الواقعة.