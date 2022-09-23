أسماء ضحايا حادث تصادم 3 سيارات على «الصحراوي الشرقي» بأسيوط

شهد طريق «أسيوط - القاهرة» الصحراوي الشرقي، اليوم الجمعة، حادث تصادم مروع بين 3 سيارات من بينهم سيارتي ميكروباص وملاكي وقع على الحدود بين محافظتي أسيوط والمنيا، وتسبب في مصرع 6 أشخاص من بينهم طفلين وإصابة 12 آخرين.

أسماء ضحايا حادث أسيوط اليوم

وتبين من التحريات الأولية مصرع كلا من «مروة ح. م» و«أ. م.ح» و«محمد.ح.م» و«حمادة. ث.إ»، وطفلان مجهولا الهوية، وتم نقلهم والتحفظ عليهم في مستشفى الإيمان العام بمدينة أسيوط، كما أصيب «السيد.ح. م»، 35 عاما، و«أحمد. ا. أ»، 14 عاما، و«يوسف. م. م»، 12 عاما، و«مكة. ح»، 3 سنوات، و«محسن. خ. ف»، 42 عاما، و«علاء. ك.ف»، 45 عاما، و«عبد الرحمن. ج»، 29 عاما، و«سعد.ض. ش»، 29 عاما، و«حسام. ا . م»،31 عاما، و«أحمد. ح. م»، 20 عاما، و«رمضان. ص. أ»، 26 عاما، و«محمود. ع. م»، 45 عاما، مقيميون جميعا بمحافظة سوهاج، وتم نقلهم إلى مستشفى المنيا.

بلاغ بتصادم 3 سيارات

وكان اللواء أحمد جمال الدين، مدير أمن أسيوط، تلقى بلاغًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بوصول بلاغ بوقوع حادث تصادم بين 3 سيارات بالمنطقة الواقعة بين الحوطا الشرقية وكمين البرشا التابع لمحافظة المنيا.

وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية والتنفيذية وسيارات الإسعاف بالتنسيق مع محافظة المنيا وأسيوط، وتبين وقوع الحادث بين سيارتين «ميكروباص» وأخرى ملاكي.

تحرر محضر بالواقعة وجار العرض على النيابة ورفع آثار الحادث.