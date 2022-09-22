إصابة 6 في حادث تصادم سيارتين على طريق «مطروح- الإسكندرية»

أُصيب 6 أشخاص بينهم طفلين بإصابات متفرقة في الجسم، إثر وقوع حادث تصادم سيارتين ملاكي على طريق مطروح الإسكندرية الساحلي الدولي، قبل قليل، وانتقلت على الفور سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتقديم الإسعافات الأولية للمصابين، وأخطرت شرطة النجدة اللواء السيد سلطان مساعد وزير الداخلية مدير أمن مطروح بالحادث.

أسماء المصابون في الحادث

واستقبلت مستشفى رأس الحكمة، مساء اليوم، مصابين حادث طريق مطروح الدولي، وجاري تقديم الرعاية الطبية لهم وهم: «إيمان جمال بدر 23 سنة من القاهره مصابة باشتباه كسر بالقدم اليسرى والساعد الأيسر، فاطمه يوسف إبراهيم 35 سنة من القاهره مصابة بكدمات متفرقة، وعبد الرحمن محمد أحمد 3 سنوات من القاهره مصاب بكدمات متفرقة، وأحمد محمد يوسف طفل عمره شهر من القاهرة ولا يوجد إصابات ظاهرية له، ونادية محمد رضوان 59 سنة من القاهرة مصابة باشتباه كسر بالحوض وكدمات متفرقة بالجسم، وانتصار إبراهيم حافظ 60 سنة من القاهرة مصابة بكدمة بالرأس وكدمات متفرقة بالجسم».

وانتقلت علي الفور سيارات الإسعاف إلي موقع الحادث، وجارى الفحص للتعرف على أسباب وقوعه،والكشف عن ملابساته ورفع تقرير لجهات التحقيق وتحرر محضر بالواقعة.

استكمال رعاية المصابين

ويستكمل الفريق الطبي بمستشفى رأس الحكمة بمحافظة مطروح المركزى الفحوصات الطبية للمصابين، وجاري إجراء الأشعة وعمل التحاليل الطبية العاجلة لهم حتى تماثلهم للشفاء، وفحص الطفلين جيدًا لمعرفة أي تفاصيل عن إصاباتهم من خلال الفريق الطبي الانتشار السريع بقسم الطوارئ والاستقبال.