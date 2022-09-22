بالأسماء.. 21 مصابا وحالتا وفاة في حادث تصادم سيارتين ببورسعيد

وقع حادث تصادم بين سيارتين ميكروباص بطريق محور 30 يونيو، قبل قليل، أمام منفذ الحي الإماراتي جنوب بورسعيد، أسفر عن وفاة اثنين وإصابة 21 أخرين، بسبب السرعة الزائدة، ونقلت سيارات الإسعاف المصابين إلى مستشفيات التأمين الصحي الشامل ببورسعيد، بينما نُقلت الجثتين إلى مشرحة مستشفى النصر.

وتلقى اللواء مدحت عبد الرحيم مدير أمن بورسعيد، إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد بوصول 15 مصاب وجثتين هامدتين إلى مستشفى الزهور التابعة للتأمين الصحي الشامل ببورسعيد، و7 مصابين إلى مستشفى السلام بورسعيد، ومصابة إلى مستشفى النساء في تصادم سيارتين ميكروباص أمام منفذ الحي الإماراتي جنوب بورسعيد.

أسماء المصابون في الحادث

وتبين من تقرير مديرية الصحة، وصول 7 مصابين إلى مستشفى السلام وهم:

- أحمد محمد صلاح 20 سنة

- أمانى محمد شلاطة 40 سنة

- إيناس محمد شلاطة 47 سنة

- تامر حسن صالح اشتباه مابعد الارتجاج

- منيرة السيد حامد 44 سنة

- نجلاء حمدى محمد 20 سنة تعانى من كدمات

- رنا حمدى محمد 10سنوات

15 مصاب في مستشفى الزهور

ووصل إلى مستشفى الزهور 15 مصاب بالإضافة إلى حالتين وفاة وهم:

- أمنية محمد محمد شلاطة 52 سنة

- أسماء محمد محمد شلاطة 20 سنة (جثة)

- أمانى محمد شلاطة 42 سنة

- إيناس محمد محمد شلاطة 42 سنة

- يوسف محمد رزق 20 سنة

- عبده السيد إبراهيم عياد 40 سنة

- صلاح إسلام صلاح 6 سنوات

- نجوى نصر محمد 40 سنة

- أحمد موسى عاشور39 سنة

- جودى إسلام صلاح سنتين

- عشر أحمد حسين العنانى 42 سنة

- أميرة أحمد حسين 20 سنة (جثة)

- فريدة أحمد محمد 42 سنة

- محمود المغاورى محمد 45 سنة

- مصاب مجهول الهوية ويعاني من نزيف بالمخ

- -مصابة في مستشفى النساء.

وانتقل رجال البحث الجنائي بمديرية أمن بورسعيد إلى مكان الواقعة، لمعرفة ملابسات الحادث، وأظهرت التحريات الأولية أنّ السرعة الزائدة بسبب التصادم سيارتين ميكروباص بطريق محور 30 يونيو ببورسعيد.

من جانب آخر، وجه مدير أمن بورسعيد العقيد علاء البرادعي، رئيس مباحث مرور بورسعيد، بالتوجه إلى مكان الحادث، ورفع السيارتين عن نهر الطريق لتحقيق السيولة المرورية التى توقفت بسبب الحادث.