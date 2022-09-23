«تكنولوجيا الأغذية» ينظم برنامجًا تدريبيًا حول مخاطر سلامة الغذاء ‏

نظم معهد بحوث تكنولوجيا الأغذية برنامجا تدريبيا بعنوان «تحليل المخاطر وتحديد نقاط التحكم الحرجة - الهاسب»، لعدد من المهندسين العاملين بمصانع الأغذية وشباب الخريجين وطلاب الجامعات المصرية.

وأكد الدكتور شاكر عرفات مدير المعهد أن تطبيق نظام «الهاسب» كنظام وقائي يعنى بسلامة الغذاء من خلال تحديد الأخطار التي تهدد سلامته، سواء أكانت بيولوجية أو كيميائية أو فيزيائية، ومن ثم تحديد النقاط الحرجة CCPs التي يلزم السيطرة عليها لضمان سلامة المنتج بما يؤدي إلى الآتي:

1. جعل المنشأة معنية بالرقابة الذاتية وهذا أيضاً يقلل من عدد زيارات التفتيش وعدد المفتشين من الجهات الرقابية.

2. جعل متداولي الغذاء أكثر تفهما لسلامة الغذاء وبالتالي ضمان فاعليتهم في إنتاج غذاء مأمون.

3. نظراً لطبيعة نظام الهاسب، فيجب توافر حد أدنى من التأهيل فيمن يكون معنياً بتطبيق نظام الهاسب، وعليه فإن أية منشأة جادة في تطبيقه سوف يكون لزاماً عليها تأهيل العاملين.

4. يسهل مهمة التفتيش بالنسبة للجهات الرقابية.

5. توثيق كل ما يمس سلامة الغذاء بشكل مكتوب أو بأي طريقة يمكن الرجوع إليها عند الحاجة.

6. اعتماده على متطلبات Prerequisites يجب أن تكون مكتوبة ومفصلة، ويمكن تصنيف المنشآت بسهولة وفقا لمستواها الصحي.

8. يقلل من فرص سحب المنتج من السوق Product Recall حيث أنه نظام وقائي يعمل على الحد من الأخطار الممكنة المرتبطة بالغذاء.

9. يفتح المجال أمام الشركات للتصدير للأسواق العالمية.

10. يزيد من ثقة المستهلك في المنتج.

من جهة أخرى، نفذت الوزارة قافلة بيطرية في محافظة القليوبية في الفترة من 17 حتي 22 سبتمبر 2022 لعلاج ماشية صغار المزارعين والمربين ‏وقال الدكتور مصطفى فاضل مدير معهد التناسليات الحيوانية أن القافلة كانت بالتعاون بين المعهد ومديرية الطب البيطري بالقليوبية وصندوق التأمين على الماشية ومعهد الصحة الحيوانية وأضاف أنه تم اختبار عشار وفحص وعلاج تناسلي وسونار بعدد 445 حالة وتم الكشف والعلاج الباطني والتهاب الضرع لعدد 688 حالة وعلاج الطفيليات لعدد 1057 حالة وتم إجراء 24 عمليات جراحية وتحصين 858 حالة.