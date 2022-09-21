تنسيق كلية الزراعة جامعة الأزهر بالقاهرة «بنين».. تعرف على الحد الأدنى

تنسيق كلية الزراعة جامعة الأزهر بالقاهرة «بنين»، يحظى باهتمام كبير من خريجي الثانوية الأزهرية، خاصة بعد إعلان نتيجة تنسيق القبول بالكليات والمعاهد التابعة لجامعة الأزهر في القاهرة والأقاليم للعام الدراسي الجديد 2022-2023، في مؤتمر رسمي، صباح أمس الثلاثاء.

تنسيق كلية الزراعة جامعة الأزهر بالقاهرة «بنين»

نتيجة تنسيق كلية الزراعة جامعة الأزهر بالقاهرة «بنين»، أعلنت بالدرجات والنسب المئوية، حتى يسهل على الطلاب معرفة مدى توافقها مع درجاتهم، إذ تحددت على مستوى التخصص العام بـ489 درجة، بنسبة 75.23%، وفقا لما جاء خلال المؤتمر الصحفي، برئاسة الدكتور سلامة داود رئيس الجامعة.

تنسيق كليات القسم العلمي بنين

جاءت الحدود الدنيا للقبول بكليات ومعاهد الشعبة العلمية، كالتالي: كلية العلوم بالقاهرة تخصص عام 533 درجة بنسبة 82%، كلية الهندسة الزراعية بالقاهرة تخصص عام 530 درجة بنسبة 81.54%، اللغات والترجمة تخصص عام 406 درجات بنسبة 62.46%.

ويأتى معهد إعداد فني التحاليل البيولوجية بكلية العلوم بالقاهرة بحد أدنى 575 درجة بنسبة 88.46%، ومعهد إعداد فني المختبرات بكلية العلوم بالقاهرة 566 درجة بنسبة 87.08%، وكلية الإعلام 499 درجة بنسبة 76.77%، وكلية التجارة بالقاهرة تخصص عام 471 درجة بنسبة 72.46%، وكلية التربية بالقاهرة تخصص عام 379 درجة بنسبة 58.31%، وكلية اللغة العربية تخصص عام 435 درجة بنسبة 53.08%.

ويمكن لطلاب الثانوية الأزهرية الإطلاع على نتيجة تنسيق 2022 كاملة علمى وأدبي «بنين من خلال الضغط مباشرة هنا.

فتح باب تعديل الترشيح

ويمكن لطلاب الثانوية الأزهرية تعديل الترشيح من خلال بوابة مصر الرقمية، وسوف يتم فتح باب التحويل لمدة 48 ساعة من صباح يوم الخميس الموافق 22 سبتمبر حتى مساء يوم الجمعة من نفس الشهر وذلك طبقًا للحد الأدنى.