الزراعة: تجهيز وجبات مدرسية مخصصة لعلاج الأنيميا والسمنة والتقزم

قال الدكتور صبحي محسن، المشرف على المشروع الخدمي للتغذية المدرسية بوزارة الزراعة، إن منظومة التغذية المدرسية، انطلقت من العام الماضي برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وإشراف مجلس الوزراء والوزارات المعنية، لافتا إلى أن الوجبة الغذائية، يتوفر بها العناصر الغذائية التي تحتاج إليها الأجيال القادمة، في ظل ظهور أمراض الأنيميا والتقزم لدى الأطفال.

دليل استرشادي من الصحة

أوضح «محسن» في مداخلة هاتفية لبرنامج «مساء DMC»، مع الإعلامي رامي رضوان، المذاع على فضائية «DMC»، أن وزارة الصحة، قدمت للزراعة دليلا استرشاديا بحاجة الأطفال التقريبية في معظم مناطق الجمهورية، للعناصر الغذائية، ويجرى الاستعانة بالدليل في تصنيع الوجبات، لتتضمن أكبر قدر ممكن من العناصر الغذائية، طبقا لمواصفات الصحة العالمية، وأضيف إليها كميات مناسبة من الفيتامينات والأملاح المعدنية، لمواجهة ظاهرة الأنيميا والتقزم والسمنة، التي وصلت إلى 25% وهي النسبة العالمية.

الوجبة المدرسية جافة

أشار الدكتور صبحي محسن، إلى أن الوجبة المدرسية جافة لأن إمكانية الوجبات المطهية غير متوفرة حاليا في المدارس، والوجبة المقدمة، تتكون من بسكويت محشو بالعجوة، وعصائر وألبان، وتتضمن الوجبة عناصر الحديد والكالسيوم والفيتامينات، لتغطي احتياجات الجسم من البروتين والطاقة والأملاح المعدنية والفيتامينات، لافتا إلى أن منظومة العام الجديد، جرى حوكمتها لضمان عدم إهدار أي مواد غذائية، وسيتم تطبيق نظام الباركود لإمكانية تتبع الوجبة.

وأكد المشرف على المشروع الخدمي للتغذية المدرسية بوزارة الزراعة، أن هناك مرحلة من الرقابة متطورة، سيتم تنفيذها على بمشروع التغذية، لضمان وصول المنتج الغذائي في أفضل حال للطلاب، وتحقيق الهدف منه.