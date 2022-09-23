مطروح تستعد لـ «أسبوع الأمطار».. تطهير المخرات وتجهيز سيارات شفط المياه

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، في بيان لها اليوم، من سقوط أمطار على السواحل الشمالية الغربية للبلاد، وتحديدا في مناطق مطروح والسلوم، بداية من غد السبت 24 سبتمبر وحتى 29 سبتمبر الجاري.

طوارئ في مطروح لمواجهة سقوط أمطار

ورفعت محافظة مطروح حالة الطوارئ استعدادًا لسقوط السيول والأمطار في أي وقت، وتجهيز جميع المعدات لمواجهة الأمطار بالتعاون مع الأجهزة المعنية.

وكشفت «الأرصاد» عن سقوط أمطارغدا السبت بنسبة 30%، في السلوم، ومدينة مرسى مطروح، وتسجل درجات الحرارة في السواحل الشمالية للبلاد العظمى 32 والصغرى 29 درجة، والقاهرة الكبرى والوجه البحري 33 - 35، ووجنوب سيناء 37 - 40، وشمال الصعيد 38 - 40، وجنوب الصعيد 41 - 42.

رفع كفاءة المعدات وسيارات الشفط في مطروح

وقال اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، في تصريح خاص لـ«الوطن» إن المحافظة استعدت لمواجهة السيول والأمطار في أي وقت، وجرى إعلان حالة الطوارئ بجميع الجهات المعنية، وشركة مياه الشرب والصرف الصحي والحماية المدنية ومجالس المدن، والعمل على رفع كفاءة المعدات والمواتير وسيارات الشفط من الشوارع.

وأوضح المحافظ أنه جرى تطهير برابخ ومخرات السيول من السلوم غربا وحتى الحمام شرقا، وعلى الطريق الدولي الساحل «مطروح - الإسكندرية»، ومعاينة الأماكن المتوقع سقوط أمطار غزيرة بها، ومراجعة السدود وتطهير شنايش سقوط الأمطار في مدينة مرسي مطروح.