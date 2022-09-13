بعد سقوط أمطار في مطروح.. استعدادات مكثفة لاستقبال السيول

في الوقت الذى شهدت فيه مطروح سقوط أمطار خفيفة خلال الأيام الماضية، بدأت محافظة مطروح بالتعاون بين جميع الأجهزة المعنية في اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستقبال موسم السيول والأمطار، على مستوى مراكز ومدن المحافظة الثمانية وبنطاق 56 قرية بالمحافظة، مع نهاية موسم الصيف في 20 سبتمبر الجاري، وبدء فصل الخريف، وتوقعات بسقوط أمطار خلال الأيام المقبلة علي السواحل الشمالية الغربية للبلاد من الإسكندرية وحتي السلوم.

وقال اللواء خالد شعيب محافظ مطروح في تصريح خاص لـ«الوطن» إن المحافظة استعدت لاستقبال أمطار ونوات وسيول المتوقعة خلال موسمي الخريف والشتاء، وذلك من خلال التنسيق بين مجالس المدن المطلة علي الساحل من مدينة الحمام شرقاً وحتى مدينة السلوم غربا ومرورا بمراكز ومناطق العلمين وسيدي عبدالرحمن والعلمين الجديدة والضبعة وفوكة وسيدي حنيش ومرسي مطروح والنجيلة وسيدي براني، وبالتعاون شركة مياه الشرب والصرف الصحي والحماية المدنية.

تطهير مخرات السيول

وأضاف محافظ مطروح أنه جاري تطهير جميع مخرات السيول في المناطق التي تشهد أمطارا غزيرة، على مستوى المحافظة بجهود من مجالس المدن والوحدات المحلية القروية، والتوجيه بتطهير آبار تجميع مياه الأمطار لتخزينها والاستفادة منها في الشرب على مدار العام.

تجهيز سيارات ومعدات مواجهة الأمطار

وصرح الدكتور مهندس إبراهيم خالد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى في محافظة مطروح، لـ«الوطن»، بأنه جرى الاستعداد لموسم الشتاء وسقوط الأمطار في أي وقت بمطروح وتطهير شنايش تصريف مياه الأمطار في الشوارع والطرق المختلفة، وتجهيز وصيانة سيارات ومعدات يحب مياه الأمطار، وإعداد المواتير الخاصة بالشفط، وشراء المعدات اللازمة وصيانة المعدات الموجودة، والاستعداد الشامل من خلال تدريب الفنيين ورفع المستوى الفنى في التعامل السريع في قطاع الصرف الصحي.