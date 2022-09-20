ارتفاع الأمواج بشواطئ مطروح.. وتوقعات بسقوط أمطار على الساحل الشمالي

ارتفعت الأمواج في شواطئ مطروح المفتوحة على البحر الكبير بدون وجود حواجز خرسانية أو خلجان، ما يسبب خطورة على حياة المواطنين ويعرضهم للغرق نتيجة عدم استقرار حالة البحر على السواحل الشمالية الغربية للبلاد بالبحر المتوسط، وهو ما دعى العاملين على الشواطئ للقيام بتنبيه المصطافين بتوخي الحذر بسبب ارتفاع الأمواج لمترين اليوم الثلاثاء، مقارنة بأمس حيث سجلت ارتفاعا 1.5 متر.

وقال سالم دواس، المسئول عن شاطئ أم الرخم في مرسى مطروح، لـ«الوطن»، إن البحر مرتفع اليوم، ونقوم بتنبيه كل رواد الشاطئ في «مالديف أم الرخم» و«مالديف الأبيض» من النزول للبحر، على أن يتم النزول في أول الشاطئ فقط.

حالة غلق الشواطئ المفتوحة

وأضاف «دواس»، أن التنبيهات على رواد شواطئ مطروح المفتوحة بنزول البحر على أول الشاطئ بمستوى الجسم فقط، وعدم الدخول أكثر من ذلك تجنبا للغرق، وإذا زاد البحر أكثر سنغلق الشاطئ ونمنع النزول نهائياً لجميع المواطنين، موضحا «إذا استقرت حالة البحر نتحدث مع الناس ونوعيهم، وهدفنا إن الناس تكون في أمان وسعداء، وعلينا حمايتهم والحفاظ عليهم».

تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من طقس اليوم، لوجود توقعات بسقوط أمطار، موضحة أن الفرصة مهيأة لسقوط أمطار على السواحل الشمالية الغربية للبلاد.

وأوضحت الأرصاد، في بيان صادر عنها، أن الأجواء حارة رطبة بالقاهرة الكبرى والوجه البحري، مائلة للحرارة على السواحل الشمالية، شديدة الحرارة على جنوب البلاد، ومتوقع أن تسجل القاهرة اليوم 31 درجة مئوية، والسواحل الشمالية 29 درجة مئوية، وشمال الصعيد 34 درجة، وجنوب الصعيد 37 درجة، مع انخفاض درجات الحرارة صباحا في القاهرة الكبرى لتسجل 25 درجة مئوية، وفي مطروح صباحا 24 درجة وعلى مدار اليوم 28.